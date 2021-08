Eduardo Belliboni: "Hoy el que tiene un plan social parece que es un delincuente"

La Ciudad vivió un auténtico caos en una nueva jornada de protestas contra el Gobierno nacional. En esta ocasión, manifestantes de diversas agrupaciones sociales lideradas por el Polo Obrero llamaron a realizar 100 cortes a lo largo y ancho de todo el país reclamando condiciones laborales dignas.

Vídeo | Eduardo Beliboni: "Hoy el que tiene un plan social parece que es un delincuente"

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Eduardo Beliboni, referente del Polo Obrero, quien habló sobre los motivos de las manifestaciones en todo el país y la respuesta del Gobierno.

“Estas marchas no tienen que ver con las elecciones, estuvimos marchando desde el año pasado”, expresó Beliboni, quien luego completó: “El 50% de la población está por debajo de la pobreza y no se sabe cuál será el plan para permitir que haya trabajo”. En esa misma línea, el referente dijo que hoy en día no hay trabajo para salir de los planes sociales.

“El que tiene un plan social parece que es un delincuente”, disparó el entrevistado. “La situación social no puede esperar y el proceso electoral no puede estar por delante de las necesidades de la gente”, completó el referente del Polo Obrero.

Finalmente, Beliboni dijo que hay que discutir con el Gobierno que los comedores populares no tengan “solamente polenta” y que hay que aumentar los planes para que los beneficiarios no estén por debajo de la indigencia.