El café podría proteger al corazón de las arritmias.

Es el último estudio que demuestra que el café puede reducir los riesgos de problemas cardíacos y otras enfermedades metabólicas. Por ello, consumir al menos una taza diaria de café con cafeína podría reducir el riesgo de recurrencia de la fibrilación auricular, una de las arritmias cardíacas más comunes.

Aunque las primeras investigaciones observacionales habían sugerido que las personas que bebían café tenían un menor riesgo de fibrilación auricular, ahora los resultados recientes arrojados por el nuevo estudio DECAF, muestra una relación de causa y efecto. Los resultados se presentaron en la conferencia anual de la Asociación Americana del Corazón en Nueva Orleans y se publicaron en JAMA.

El ensayo clínico de cuatro años examinó los efectos del consumo de café en personas con antecedentes de arritmia cardíaca resuelta o tratada.

Para ello, los investigadores reclutaron a 200 adultos mayores en Australia, Canadá y Estados Unidos que habían consumido café con regularidad en algún momento de los últimos cinco años. La edad promedio era de 70 años y un tercio eran mujeres. En ese contexto, la principal conclusión es que el consumo de dosis altas de café no aumenta el riesgo de arritmias.