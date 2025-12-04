Encontraron a la joven argentina desaparecida en Brasil.

La Policía de Chaco logró localizar a Lurdes Leonor Rodríguez, la joven de 25 años de Chaco, que estuvo una semana desaparecida en Brasil.

Rodríguez se comunicó—a través de una videollamada— con su madre, Viviana Beatriz Verón, quien había hecho la denuncia tras perder contacto con su hija el 26 de noviembre.

Lurdes explicó que se encuentra en buen estado de salud y reconoció que había perdido el teléfono celular hace una semana, por lo que no respondía ni mensajes ni llamadas. También le contó a su madre que actualmente vive en un departamento de un condominio del barrio Jurerê, donde vive junto a un compañero de trabajo que se llama Luan Gómez y le pasó el número de celular de él para seguir en contacto.

La madre de la joven desaparecida, Viviana Beatriz Verón, había radicado la denuncia en la Comisaría de Presidencia Roca, Chaco, luego de que su hija pasara una semana sin contestarle los mensajes y las llamadas.

La mujer explicó que mantenía una comunicación diaria con Lurdes, dado que la joven la había dejado a cargo de sus hijos y se contactaba para saber cómo estaban.

El fiscal dispuso de manera inmediata que se remita el expediente al convenio policial, además de una copia a esa fiscalía, para iniciar las diligencias pertinentes y coordinar la búsqueda, especialmente dada la necesidad de cooperación internacional por encontrarse la joven en Brasil.

Tras la confirmación del buen estado de la joven, la familia solicitó oficialmente terminar con la búsqueda.

La Fiscalía de Investigación Nº1 tomó intervención y dispuso remitir las actuaciones al convenio policial y a la autoridad judicial correspondiente.