Frío polar: ¿Hasta cuándo estarán estas temperaturas invernales en plena primavera?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para esta mitad de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en donde prevé una jornada fría de inestabilidad, y con algunas lloviznas aisladas.

Además, el SMN señaló que el cielo estará mayormente nublado y con chaparrones desde la mañana hasta la tarde. A su vez, las temperaturas oscilarán entre los 10 grados y los 17 grados, y con ráfagas de viento que irán desde los 42 a los 50 kilómetros por hora.

En tanto para la noche, las precipitaciones frenarán y tendrá un cielo mayormente nublado.

No obstante, para el jueves comenzará un proceso de ascenso de la temperatura, con una máxima estipulada de 20 grados, mientras que la mínima será de 13 grados.

La madrugada y la noche tendrá el cielo parcialmente nublado. En tanto, durante la mañana y la tarde el firmamento estará mayormente cubierto, con una muy baja posibilidad de lluvias del 10%.

Para el viernes, la máxima aumentará un total de cuatro grados, con lo cuál llegará a los 24 grados durante la tarde, con cielo parcialmente nublado.

Mientras que la mínima será de 13 grados en la mañana, con poca presencia de nubes.