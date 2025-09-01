Hacer ejercicio físico reduce el daño hepático causado por el alcohol.

En EE.UU., más de la mitad (un 53 por ciento) de los adultos beben regularmente, y unas 178,000 personas mueren por el consumo excesivo de alcohol cada año. En ese marco, un estudio arrojó que una buena dieta y más ejercicio reducen significativamente el riesgo de daño hepático causado por alcohol, incluso si eres un bebedor empedernido o un bebedor compulsivo, según revelaron los resultados en la edición del 27 de agosto de la revista Journal of Hepatology.

Los investigadores analizaron datos de más de 60,000 participantes en la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de EE. UU. entre 1984 y 2018. La encuesta preguntó a las personas sobre su consumo de alcohol, dieta y ejercicio.

“Encontramos que la adherencia a unos niveles altos de actividad física y/o a la calidad de la dieta se asoció con un riesgo más bajo de muerte relacionada con el hígado en todos los patrones de bebida”, señaló la investigadora principal, la Dra. Naga Chalasani, profesora de gastroenterología y hepatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana, en Indianápolis.

Los investigadores definieron el consumo excesivo de alcohol como más de tres bebidas por día para las mujeres y más de cuatro para los hombres. El consumo excesivo de alcohol fue de cuatro o más bebidas para las mujeres o cinco o más para los hombres en una sola ocasión y durante dos horas.

Los registros de defunción mostraron que alrededor de 250 de los participantes de la encuesta murieron debido a problemas hepáticos durante 12 años de seguimiento, dijeron los investigadores. La ingesta diaria promedio de alcohol aumentó el riesgo de muerte relacionada con el hígado en aproximadamente un 4% en los hombres y un 8% en las mujeres, muestran los resultados.

Además, el estudio remarcó que "el consumo excesivo de alcohol es particularmente peligroso para la salud del hígado, ya que aumenta el riesgo de muerte en un 52% en los hombres y 2.5 veces en las mujeres".