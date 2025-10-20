Inventó que su hijo tenía cáncer para recaudar dinero.

Una mujer australiana fue declarada culpable después de falsificar el diagnóstico de cáncer de su hijo y de engañar a la gente para que donara dinero para financiar el supuesto tratamiento del menor.

Según informaron desde el Tribunal de Magistrados de Adelaida, en Australia, Michelle Bodzsar, de 45 años, compareció a través de un vídeo enviado desde la prisión de mujeres de Adelaida para declararse culpable de los cargos.

En un principio, la madre, que fue arrestada el pasado diciembre de 2024, enfrentó 61 cargos adicionales, incluyendo negligencia criminal. Sin embargo, la Fiscalía desestimó dichos cargos cuando se cumplió la declaración de culpabilidad con los delitos restantes.

La Fiscalía argumentó que Michelle Bodzsar declaró que su hijo tenía cáncer de ojo. Esa supuesta enfermedad era mentira y llegó a convencer al pequeño de que realmente lo padecía. Para hacer creíble y respaldar todo este engaño, afeitó la cabeza a su hijo, lo vendó y lo trasladaba de un lugar a otro en silla de ruedas para que pareciese que estaba recibiendo radioterapia, tal y como adelantó ABC y 7News Adelaide.

En ese contexto, Michelle recibió, aproximadamente, 6.000 euros de la comunidad local y de la escuela privada de su hijo. Esta mentira comenzó a mediados del noviembre del pasado año y finalizó un mes después, tal y como han comunicado los medios.

Tras estos hechos, la Policía inició una investigación y declaró en una conferencia de prensa que "la investigación confirmó que el niño no buscaba tratamiento médico". Asimismo, los agentes detallaron que esta falsa enfermedad "está causando un daño psicológico significativo y grave tanto al pequeño como a su hermano".

Además, el esposo de Bodzsar también fue detenido y acusado. Finalmente, todos los cargos contra él fueron retirados a principios de este año.