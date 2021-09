Los mejores consejos para una alimentación saludable en primavera

No falta nada para que sea oficial el cambio de estación y es una oportunidad ideal para hacer un cambio en los hábitos alimenticios, sin incurrir en recetas que prometen resultados mágicos. En diálogo con RePerfilAr, la nutricionista Cecilia Garau nos dijo cuáles deben ser los pasos a seguir para poder estar sanos en los próximos meses.

Con respecto al cambio de estación, la especialista sostiene que "la cuestión alimentaria debe ser durante todo el año, tenemos que aprender a convivir con una alimentación saludable". Es decir que "no tiene que ser estacional, es un mix, nosotros avocamos a que sea una alimentación saludable, independientemente de la época estival".

A su vez, la profesional afirma que durante la pandemia "la gente aumentó 10 kilos, precisamente no fue un boom de cuidado saludable y de aprender a cocinar" y que además no ayudó el hecho de que se contrarrestó la actividad física, un conyugante necesario para poder bajar de peso.

"Si se solucionase con un polvo seríamos millonarios, no habría obesidad en el mundo, no habría gastos, obesos dando vuelta, todo el mundo podría viajar, comprarse ropa, pero no pasa así", expresó Garau y añadió: "Si se soluciona con un polvo sería maravilloso, pero como no se soluciona con un polvo y se soluciona con un cambio de hábitos personales se complica mucho",

Así, ante la llegada del calor, no hay que confiar en cosas mágicas, sino confiar en la opinión de especialistas en cuestiones alimentarias.