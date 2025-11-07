La madre de Marita Verón recibió una pista desde Paraguay y se reaviva la búsqueda

En las últimas horas, Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, la joven que desapareció el 3 de abril de 2002 cuando tenía 23 años, recibió un llamado desde Paraguay que asegura que su hija estaría viva en una localidad cercana a Asunción.



Según relató Susana, respecto a la información que le llegó. En el vecino país hay una mujer en situación de vulnerabilidad, desorientada y viviendo en condiciones extremas, cuya descripción física es muy similar a Marita Verón.

“No me quiero ilusionar, pero no puedo mirar para otro lado. Si hay una posibilidad de que sea mi hija, tengo la obligación de investigarlo", sostuvo Trimarco.

La Fundación María de los Ángeles, que desde hace más de 20 años encabeza la lucha contra la trata de personas en el país, también fue contactada por la misma fuente. De inmediato, los abogados de la organización iniciaron los trámites formales para poner en conocimiento de la Justicia la información recibida y activar los mecanismos de cooperación internacional.



Trimarco reiteró que aún no existe ninguna prueba que confirme la veracidad de la pista, pero remarcó que la precisión del relato la obliga a avanzar: “No sé si será cierto, pero lo tengo que investigar. Sería mi hija”.



Marita Verón desapareció el 3 de abril de 2002 en San Miguel de Tucumán. Su caso expuso el funcionamiento de redes de trata en el país, impulsó un juicio histórico y convirtió a su madre en un símbolo de lucha por encontrar a su hija.