Las frecuencias de los colectivos en horario nocturno cayeron hasta 30%

Según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política entre noviembre de 2019 y el mismo mes de 2025 hubo una merma en la frecuencia de colectivos del orden del 20%, pero esa reducción presenta realidades específicas para las diferentes franjas horarias.

Las menores bajas porcentuales se dieron entre las 3 y las 6 de la mañana, aunque eso se explica por la baja base de comparación para una franja horaria que tradicionalmente fue la menos atendida.

Entre las 7 y las 17 -el horario de mayor utilización del servicio- el recorte fue del 12%, pero la situación se torna preocupante para otras franjas horarias. Como en el caso de la medianoche donde el recorte llega al 29%.

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El informe agrega que este panorama podría complicarse aún más si se reducen los subsidios, junto con el aumento de tarifas esto lleva a una baja de demanda de pasajeros, lo que produce un efecto negativo en las empresas que requieren de más asistencia financiera.

Otro de los factores a tener en cuenta fue el incremento del trabajo remoto después de la pandemia de Covid-19.

Por otro lado, las dificultades económicas para hacer frente al pago de un pasaje que aumentó más que la inflación las personas eligieron otras opciones para trasladarse.

En ese sentido muchas personas optaron por el uso de bicicletas, monopatines eléctricos y en especial motos de baja cilindrada