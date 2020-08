La advertencia de Duhalde

María O´Donnell

Eduardo Duhalde, el expresidente, hizo declaraciones que generaron mucho ruido. Dijo que podríamos estar ante un escenario similar al que precedió al golpe de marzo en 1976, el preludio, un momento trágico en la Argentina, como fue después la dictadura militar. Dijo que podría darse el fenómeno de fortalecimiento de cierto militarismo, como estamos viendo en otros países de América Latina, como Brasil, Bolivia, por supuesto Venezuela, y a partir de ahí dijo que tenía información de una fuente militar. Luego contó que la había llamado a Cristina Fernández de Kirchner y que le había dicho que un militar le había contado que había un estado de cierta sublevación entre los más jóvenes. Cristina Kirchner, según Duhalde, le dijo "andá hablarlo con Agustín Rossi", el ministro de Defensa. Duhalde fue a hablarlo con Rossi y que le dijo "me parece que no es un escenario en la Argentina posible, pero por las dudas voy a chequear la versión".

Después lo contó en público, donde causó muchísima sorpresa. Dijo "no sé si va a haber elecciones el año que viene". Después se desdijo, dijo "la verdad estoy en una situación difícil de debo haber tenido un brote psicótico, me está haciendo mal la cuarentena. No me hagan caso". Y es verdad que muchos creen que Duhalde deliró con eso.

Pero sin embargo, hay otra parte de ese argumento de Duhalde con el que muchos dirigentes políticos coinciden y que están pensando alrededor de eso, que es lo siguiente: si se generara nuevamente una crisis muy grande, si por algún motivo el gobierno de Alberto Fernández terminara en una situación peor de la que estamos ahora, una devaluación muy grande, lo que fuese, un estallido inflacionario, algo peor de lo que estamos atravesando ahora sería, la segunda crisis fuertísima, que ya tenemos suficiente, pensando en el 2001. ¿Se aguanta nuevamente el 2001?

Ese 2001 se encausó constitucionalmente en la Argentina, a pesar de todas las circunstancias que hubo, la renuncia de De la Rúa, la represión, todo, tuvo un cauce constitucional. Entonces la pregunta es si vuelve a resistir, que no vuelva aquel "que se vayan todos".

Y en eso hasta Horacio Rodríguez Larreta cree que si el gobierno de Alberto Fernández sufre una crisis muy seria se llevarían puestos a todos, no solamente a los que estén en el Gobierno por la recurrencia y la gravedad de la crisis. Entonces, en este sentido, la advertencia de Eduardo Duhalde sí le hace sentido a una parte importante de la dirigencia política. Decir ojo que la solución no venga quizás por afuera del sistema, un Bolso o un Trump. Miremos las elecciones de los Estados Unidos con Donald Trump, que está jugando por su reelección el 3 de noviembre. Una figura totalmente por afuera de las coaliciones y los partidos conocidos. Entonces, si bien a Duhalde no lo terminaron de tomar en serio, respecto de lo que dijo con el tema militar, sí hay una advertencia, una especie de alerta roja de decir ojo, que no vuelva un "que se vayan todos" porque no sabemos cómo se reencauzaría una crisis política de ese tamaño nuevamente en la Argentina.