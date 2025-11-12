Quién es el narco más buscado de Rosario

Brian Walter Bilbao (47), acusado de ser un capo narco, fue detenido en la localidad de Exaltación de la Cruz, en Buenos Aires con más de 400 kilos de cocaína.

Bilbao también conocido por los apodos de “Barba”, “Negro” o “Patoruzec”, se lo acusa de ser líder de una banda transnacional que traía droga en sus propios aviones desde Bolivia hacia Santa Fe.

Estaba evadido de la Justicia federal desde octubre de 2023, cuando Gendarmería llevó a cabo el operativo “Cosecha blanca” por solicitud de la Procunar y el Juzgado federal Nº 3, donde se secuestraron tres aviones en Campo Timbó y Carrizales.

Según los primeros datos que trascienden del procedimiento, la Procunar –a través del fiscal federal Matías Scilabra de Rosario y el titular Diego Iglesias– tenía el dato de que Bilbao podía llegar a aguardar un vuelo de droga en la zona de San Antonio de Areco.

Cuando los agentes de la Sección de Investigaciones Antidrogas Rosario de Gendarmería, comenzó una persecución hasta que lograron detener la camioneta en la jurisdicción de Exaltación de la Cruz, donde el prófugo fue detenido con cocaína y documentación apócrifa.

Brian integraba la lista de los diez delincuentes más buscados de Santa Fe junto a su hermano Waldo –presunto organizador de la estructura narco–, quien cayó a mediados de septiembre en un procedimiento de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales y la Tropa de Operaciones Especiales en El Palomar, edificio ubicado en barrio Martin, en Colón al 1200.

Tanto por Brian como por Waldo, el Estado santafesino ofrecía 50 millones de pesos de recompensa, que finalmente no fueron usados.