Robó un kiosco y amenazó a la empleada con abusarla sexualmente.

Un delincuente ingresó a un kiosco de Berazategui, y amenazó a la empleada con abusarla sexualmente. La violenta escena quedó grabada por una cámara de seguridad, pero hasta el momento no hay detenidos.

El hecho ocurrió 2 de la madrugada del domingo pasado en un comercio ubicado en la esquina de avenida 7 y calle 123.

Las imágenes muestran el momento en el que el delincuente rompe el vidrio de la puerta, y tras una seguidilla de amenazas a la empleada, se lleva dinero, cigarrillos y bebidas.

El delincuente que tenía el rostro cubierto por un cuello polar, irrumpió en el local tras romper el cristal de la entrada con su propio cuerpo.

Ante la irrupción del ladrón, la víctima no se resistió: “Llevate lo que vos quieras, pero por favor no me hagas nada”, y señaló que “todo el dinero estaba en el cajón”.

La secuencia no duró más de 1 minuto y medio; tiempo suficiente para que el malviviente incautara otros elementos del comercio, como botellas de diferentes bebidas y cigarrillos, además del dinero. Mientras el ladrón se llevaba la mercadería del local, le decía a la empleada: “Quiero que nunca más me faltes el respeto, nada más”, y ella le respondió: “Yo no le falto el respeto a nadie”.

Incluso, antes de darse a la fuga, el ladrón amenazó a la mujer: “Cerrá el ort.. porque te coj...”. Luego el asaltante se marchó con el botín en una bolsa.

El caso fue caratulado como Robo agravado. Hasta el momento no hay detenidos.