Rumbo al Mundial 2025: todos los detalles sobre la venta de entradas.

Oficialmente comenzó el camino hacia el mundial 2026, y tanto fanáticos como entidades ya se preparan para la venta de entradas.

La Copa del Mundo se realizará el año próximo en Estados Unidos, México y Canadá, donde la Argentina defenderá el título obtenido en Qatar 2022.

A nueve meses del comienzo, el miércoles se iniciará la venta de entradas. Los tickets se pondrán a la venta en etapas. El primer período de solicitud para la fase de selección aleatoria comenzó el viernes pasado y culminará el 19 de septiembre a las doce del mediodía.

Luego los afortunados que reciban el mail tendrán una fecha y hora determinada para comprar sus entradas sujeto a una disponibilidad.

Además, se aclaró que la inscripción no garantiza el salir sorteado. La casa del futbol detalló que los aficionados deberán crearse una cuenta en FIFA ID, y recomendó que las gestiones las realicen por canales oficiales ya que sino, podrían no ser válidos.

Además, la FIFA confirmó que durante las primeras 24 horas de la inscripción, se registraron más de un millón y medio de solicitudes de 210 países, y como era de esperarse la Argentina se ubicó como uno de los países con mayor demanda, junto a los tres países organizadores del torneo.