Se descompensó en una cancha de básquet y murió.

Un hombre de 50 años, que aguardaba para jugar un partido de básquetbol amateur, se descompensó en la cancha y murió.

El trágico hecho ocurrió en el barrio Alta Córdoba de la ciudad de Córdoba. El hecho se produjo en el predio del Asociación Rieles Argentinos, en Javier Cortés al 101. “El deceso fue repentino”, señalaron las fuentes.

Según pudieron reconstruir las autoridades, el hombre comenzó a sentirse mal cuando esperaba para entrar a la cancha.

Las personas que se encontraban en el lugar iniciaron rápidamente maniobras de primeros auxilios, pero no lograron reanimarlo.

Tiempo después, médicos de un servicio de emergencias constataron su deceso.