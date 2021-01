Derechos de Usuarios y Consumidores sobre Canasta Básica: "Los aumentos son especulativos"

Según el INDEC, el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que además de alimentos reúne indumentaria y transporte, marcó un incrementó 4,7 % en diciembre, por lo cual el grupo familiar necesitó contar con ingresos por $54.207,53 para no caer debajo de la línea de la pobreza. En ese marco, RePerfilAr habló con Juan Bassano, titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (A.D.D.U.C), quien opinó que "no existen razones que puedan sostener los aumentos de los alimentos". "No importamos los alimentos, y los mismos no tienen un agregado más que la intencionalidad especulativa que hace que el que pierda sea el consumidor", agregó.

En esa línea, manifestó que "los incrementos siguen en la carne, verduras y frutas". A su vez, Bassano insistió que desde la asociación "reclaman la puesta en marcha de los oratorios de precios y servicios para hacer un control ya que los aumentos son especulativos".

Además, destacó que "hay una alta concentración en la producción de los alimentos alimentos, aceite, harinas, carne". De tal manera, remarcó la importancia de la intervención del Estado, y aplicar un control, "sino va a ser muy dificultoso retroceder los precios", agregó.

Y sentenció: "La única forma de solucionar el problema de los argentinos es primero solucionar la crispación".