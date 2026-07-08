Triunfo de la Selección contra Egipto: cuáles son las provincias en las que hubo asueto

La clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, luego de la épica remontada por 3-2 frente a Egipto, también tuvo repercusiones fuera de la cancha. Distintas provincias resolvieron otorgar asuetos o permisos especiales para que los empleados públicos pudieran seguir el encuentro, que se disputó este martes desde las 13.

Las medidas fueron adoptadas por los gobiernos provinciales debido a la expectativa que generó el partido y alcanzaron principalmente a trabajadores de la administración pública y, en algunos casos, también a las escuelas.

Las provincias que decretaron asueto

Tucumán fue una de las primeras en anunciar la medida. El gobernador resolvió otorgar asueto administrativo desde las 12 del mediodía para toda la administración pública provincial, incluidas las escuelas, con el objetivo de que las familias pudieran acompañar a la Selección.

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Jujuy también dispuso asueto administrativo y escolar desde las 12 para los empleados públicos y la comunidad educativa, e invitó a los demás poderes del Estado a adherirse a la decisión.

Provincias que dieron permisos especiales

En San Juan, el Gobierno provincial no decretó un asueto, pero autorizó a los empleados estatales a retirarse 40 minutos antes de finalizar su jornada laboral para llegar a tiempo a ver el partido, sin afectar el funcionamiento de las dependencias públicas.

En La Rioja, la administración provincial implementó una medida similar y permitió que el personal de la administración pública se retirara a partir de las 11.30 para seguir el encuentro entre Argentina y Egipto.

El pedido de un asueto nacional

Tras el triunfo argentino, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, reclamó al presidente Javier Milei que decretara un asueto nacional para celebrar la clasificación de la Albiceleste a los cuartos de final del Mundial. Sin embargo, hasta el momento el Gobierno nacional no anunció una medida de ese tipo.