Un hombre de 33 años vomita 60 veces al día desde hace siete años

Un hombre de 33 años vomita 60 veces al día debido a una rara enfermedad gástrica. Se trata de Matthew Pascoe, quien fue diagnosticado con gastroparesia en abril de 2018 en Reino Unido.

El sujeto, quien también es diabético tipo 1, vomitaba tres o cuatro veces al día en el inicio de su enfermedad, e incluso llegó un par de veces a urgencias tras deshidratarse, según consignó Daily Maily.

Sin embargo, durante los siguientes seis meses, el hombre comenzó a deteriorarse y para los expertos resultaba difícil obtener respuestas, ya que investigaban si se trataba de una úlcera estomacal o una ruptura de apéndice.

Su peso cayó drásticamente en seis meses, y lo peor era que seguía vomitando hasta 60 veces al día.

Luego de meses los médicos pudieron dar con su raro diagnóstico, el cual detiene el movimiento de los alimentos desde el estómago hacia el intestino delgado, lo que impide que los pacientes digieran la comida, cause dolor abdominal y en el caso del sujeto, que vomite varias veces al día.

“Ha habido días en los que he estado postrado en cama porque el dolor es demasiado como para funcionar como un ser humano normal. Mi estómago está esencialmente paralizado”, confesó el sujeto, quien luego de meses, en mayo de 2019 le colocaron un dispositivo llamado neuroestimulador gástrico, el cual actúa como un motor artificial para su sistema digestivo.