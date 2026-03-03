¿Vuelve a aumentar el precio de la nafta?

El Gobierno nacional oficializó una actualización parcial de los impuestos a los combustibles y el impacto se traslada de inmediato al precio del combustible en surtidores. De manera que el aumento en el precio de la nafta ya es un hecho. La medida rige desde el 1 de marzo y afecta directamente el valor del litro de nafta y gasoil en estaciones de servicio.

El aumento de la nafta responde a la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC).

El Decreto 116, publicado en el Boletín Oficial, establece que la actualización de los impuestos a los combustibles se basa en el mecanismo automático de ajuste trimestral atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Cuánto aumentará el combustible? El ajuste promedio es del 1,1% y se aplica de manera directa sobre el precio final.

En Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, el aumento del combustible es mayor debido al régimen diferencial patagónico.

En esas provincias, el gasoil suma un adicional de $8,05 por litro, lo que eleva el precio del combustible por encima del promedio nacional.