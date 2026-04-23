Un avance científico reciente podría cambiar la forma en que se detectan algunas de las enfermedades neurodegenerativas más frecuentes y graves. Un estudio internacional reveló que el análisis de determinadas proteínas presentes en el intestino permitiría anticipar el riesgo de desarrollar demencia, enfermedad de Parkinson y enfermedad de la neurona motora varios años antes de que aparezcan los primeros síntomas clínicos.

La investigación fue liderada por un equipo de la Universidad de Aberdeen, Reino Unido, y publicada en la revista Gastroenterology. Según los resultados, las alteraciones patológicas asociadas a estas enfermedades pueden detectarse en tejido intestinal hasta siete años antes de que se manifiesten los signos neurológicos clásicos.

El trabajo se centra en el seguimiento de proteínas que, cuando no se pliegan correctamente, están vinculadas al desarrollo de trastornos neurodegenerativos. Este enfoque propone que los procesos de la enfermedad no comienzan exclusivamente en el cerebro, sino que podrían iniciarse o reflejarse en otras partes del cuerpo, como el sistema digestivo.

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Para los especialistas, este hallazgo abre una ventana clave para la intervención temprana. Identificar a personas en riesgo años antes permitiría aplicar estrategias preventivas, monitorear de forma más estrecha la evolución clínica e incluso retrasar la aparición de los síntomas mediante cambios en el estilo de vida o futuros tratamientos.

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Proteínas intestinales como señal de alerta temprana

La profesora Jenna Gregory, autora principal del estudio, explicó el alcance del descubrimiento: "Estamos observando pruebas claras de que los mismos cambios patológicos en las proteínas que se producen en varias enfermedades neurodegenerativas pueden ocurrir en el intestino muchos años antes de lo que habíamos reconocido anteriormente".

Según la investigadora, este hallazgo modifica el enfoque tradicional del diagnóstico: "Este enfoque podría cambiar el foco de atención, pasando de la reacción a la detección temprana y la prevención de enfermedades, donde reside el mayor impacto".

Durante décadas, este tipo de patologías se diagnosticaron cuando el daño neurológico ya estaba avanzado. La evidencia actual refuerza la idea de que la detección precoz es un factor clave para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.

El Dr. Angus Watson, cirujano colorrectal del Hospital Raigmore en Inverness y coautor del trabajo, señaló que estos resultados podrían permitir reutilizar pruebas médicas de rutina, ya que los hallazgos abren la posibilidad de identificar a personas en riesgo a partir de biopsias intestinales realizadas por otros motivos clínicos.

El estudio identificó cambios proteicos en el intestino vinculados a enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson.

Los autores del estudio remarcaron que los procesos neurodegenerativos no se limitan al sistema nervioso central y que pueden detectarse en el intestino varios años antes de la aparición de los síntomas neurológicos evidentes.

Cómo se realizó el estudio y qué muestran los datos

El equipo de la Universidad de Aberdeen analizó biopsias intestinales de 196 personas mayores de 60 años que presentaban problemas digestivos inexplicables, pero no tenían diagnósticos neurológicos al momento del estudio. Los participantes fueron seguidos durante aproximadamente 14 años para observar la evolución de posibles enfermedades neurodegenerativas.

Los investigadores buscaron alteraciones en tres proteínas asociadas a la neurodegeneración: TDP-43, alfa-sinucleína y Tau, esta última estrechamente vinculada al desarrollo del Alzheimer. Se detectaron fallas en el plegamiento de estas proteínas en el 60% de los casos analizados.

Los datos mostraron que las personas con estas anomalías tenían una probabilidad significativamente mayor de desarrollar distintos tipos de demencia -excluyendo Alzheimer- o enfermedades como el Parkinson. Además, las biopsias intestinales lograron identificar correctamente la enfermedad en más del 80% de los casos.

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Otro dato relevante fue que quienes presentaban mayores concentraciones de proteínas defectuosas tendían a tener una menor tasa de supervivencia. De forma clave, estos cambios podían observarse hasta siete años antes de la aparición de los síntomas, lo que marca un amplio margen temporal para una eventual intervención temprana.

El equipo trabajó en colaboración con médicos del NHS Grampian y Highland, con el objetivo de que estos hallazgos puedan traducirse en nuevas estrategias de detección y seguimiento clínico.

El estudio también pone el foco en el impacto actual de estas enfermedades, ya que los casos se duplicaron a nivel mundial en los últimos 25 años. La enfermedad se produce por la pérdida de neuronas en la sustancia negra del cerebro, responsable de la producción de dopamina, lo que provoca temblores, rigidez muscular y problemas de movilidad progresivos.

El impacto de estas patologías quedó reflejado recientemente con la muerte del actor Eric Dane, conocido por sus papeles en Grey's Anatomy y Euphoria, quien falleció diez meses después de confirmar que padecía ELA, la forma más común de enfermedad de la neurona motora.