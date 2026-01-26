Confirmaron el primer caso de gripe H3N2 en Tucumán

Tucumán confirmó este lunes que la nueva variante de gripe A llegó a la provincia. Se trata de la cepa H3N2 subclado K, detectada en una vecina de la capital de 56 años. El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, llevó tranquilidad al informar que la mujer ya se recuperó y que, gracias a que acudió rápidamente al médico, no llegó a contagiar a su familia. Es el primer registro oficial de esta variante en suelo tucumano.

El caso se analizó en el Instituto Malbrán, donde los especialistas confirmaron la identidad de este virus. Las autoridades destacaron que la velocidad con la que la paciente fue al hospital permitió un "diagnóstico precoz". Esto resultó clave para aplicar el tratamiento de inmediato y evitar que el cuadro pasara a mayores o se transformara en un brote local de grandes dimensiones.

El Ministerio de Salud pidió a los tucumanos que no ignoren los síntomas del cuerpo. En esta línea, señalaron que, en caso de sentir un cansancio fuera de lo normal, dolor fuerte en los músculos o fiebre muy alta, se debe ir a la guardia más cercana. La recomendación oficial es no automedicarse y dejar que los profesionales decidan el tratamiento adecuado para cortar la cadena de contagios lo antes posible.

Para evitar que el virus se propague, el Gobierno insistió con los cuidados básicos que ya conocemos: lavarse las manos seguido, ventilar bien los hogares y usar barbijo si se tiene alguna enfermedad de base son las mejores defensas. Especialmente en colectivos, aviones o lugares con mucha gente, el tapabocas vuelve a ser un aliado importante para proteger a los más débiles.

En medio de la alerta por la gripe, la provincia recibió una noticia positiva: Tucumán lleva 31 semanas sin registrar casos de dengue. A pesar de que el calor y las lluvias de enero ayudan a que el mosquito crezca, los operativos de limpieza dieron resultado. De todas formas, Salud pidió no bajar la guardia y seguir eliminando cualquier envase que junte agua en los patios para mantener este récord.

Claves para prevenir el contagio de la cepa H3N2 subclado K

La prevención se apoya en tres pilares: vacunas al día, higiene constante y aire puro. El calendario nacional incluye dosis contra la gripe y el neumococo, que son fundamentales para evitar que un resfrío termine en algo grave. Además, cubrirse la boca con el codo al toser y no compartir cubiertos o vasos con personas que se sienten mal son hábitos que, aseguran, pueden salvar vidas.

Según las recomendaciones oficiales, si una persona ya se siente enferma, lo primero que debe hacer es aislarse. El protocolo indica que hay que evitar el contacto con otros hasta que pasen al menos 24 horas sin tener fiebre (y sin haber tomado remedios para bajarla). Esta medida es vital para cuidar a los bebés y a los ancianos, que son quienes corren más peligro si se contagian de estas nuevas variantes de gripe.

Aquellas personas que regresen de viajes al exterior o de zonas con mucha circulación del virus deben vigilar su salud de cerca. Si aparecen signos de gripe al volver a casa, es obligatorio restringir las salidas y consultar al sistema de salud de inmediato. El monitoreo constante de quienes entran y salen de la provincia ayuda a las autoridades a detectar rápidamente si ingresan nuevas cepas para actuar a tiempo.

