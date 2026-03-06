Día Internacional del Linfedema: causas, síntomas y la falta de tratamiento especializado en el mundo

El 6 de marzo marca el Día Internacional del Linfedema, una fecha establecida para dar luz sobre una condición crónica que el sistema médico suele relegar a un segundo plano. Esta enfermedad se caracteriza por la acumulación de líquido rico en proteínas en los tejidos intersticiales, lo que genera una hinchazón desproporcionada.

Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que más de 150 millones de personas en todo el mundo padecen algún tipo de linfedema. A pesar de estas cifras, la formación médica sobre el sistema linfático sigue siendo escasa en la mayoría de las facultades. Esta falta de conocimiento deriva en diagnósticos tardíos y tratamientos inadecuados que complican la calidad de vida de quienes intentan retomar su rutina tras superar cuadros graves de salud.

Al momento, existen dos categorías principales para clasificar esta patología: el linfedema primario y el secundario.

Afecta a entre 140 y 250 millones de personas, con mayor incidencia en cáncer de mama por cirugías o radioterapia

El primero es de origen genético y puede manifestarse al nacer, durante la pubertad o en la edad adulta sin una causa externa aparente. El segundo, mucho más frecuente en países desarrollados, suele ser una consecuencia directa de tratamientos contra el cáncer, especialmente tras la extirpación de ganglios linfáticos o la aplicación de radioterapia.

El impacto postquirúrgico y la falta de protocolos claros

En los Estados Unidos y Europa, el cáncer de mama es el principal precursor del linfedema secundario. Según datos de la Clínica Mayo, entre el 20% y el 40% de las mujeres que se someten a una disección de ganglios axilares terminan desarrollando esta condición en algún momento de su vida. La pesadez en el miembro afectado, la rigidez en las articulaciones y los episodios recurrentes de infecciones en la piel, conocidos como celulitis, son los signos de alerta.

Saskia Thiadens, fundadora de la National Lymphedema Network, explicó en diversas conferencias técnicas que el mayor problema es la invisibilidad de la secuela: "Muchos pacientes son dados de alta tras vencer al cáncer, pero se van a sus casas con una bomba de tiempo en sus extremidades porque nadie les advirtió sobre el riesgo de linfedema ni les enseñó medidas preventivas básicas", en sus reportes de divulgación para profesionales de la salud.

A este punto, el tratamiento estándar de oro se denomina Terapia Descongestiva Compleja (TDC). Este protocolo incluye drenaje linfático manual realizado por especialistas, vendajes de compresión de corta elasticidad, ejercicios específicos y cuidados rigurosos de la piel. Sin embargo, el acceso a estos tratamientos es limitado debido a su alto costo y a que muchas obras sociales o seguros médicos no cubren las prendas de compresión necesarias.

Desafíos en diagnósticos y el avance de la microcirugía

La detección temprana resulta fundamental para evitar que el tejido se fibrose, una etapa donde la hinchazón se vuelve irreversible y la piel adquiere una textura endurecida. Los médicos utilizan la linfoscintigrafía como prueba diagnóstica principal, la cual permite visualizar el flujo de la linfa mediante la inyección de un trazador radiactivo.

Apenas en los últimos años, la microcirugía linfática comenzó a ganar terreno en centros de alta complejidad de Japón y Europa. Técnicas como el bypass linfovenoso, donde se conectan vasos linfáticos sanos directamente a pequeñas venas, permiten desviar el exceso de líquido y reducir el volumen del miembro afectado. No obstante, estos procedimientos requieren una pericia técnica extrema y microscopios de alta resolución que no están disponibles de forma masiva.

Incluye drenaje linfático, compresión y ejercicios

Dermatólogo especializado en medicina linfática en el Hospital St. George de Londres, Peter Mortimer, señaló en el British Journal of Dermatology que el sistema linfático es el "pariente pobre" de la medicina circulatoria. Mortimer afirma que, hasta que no se comprenda que la salud linfática es integral para el sistema inmunológico y el equilibrio de fluidos, los pacientes seguirán enfrentando un sistema que prioriza la curación de la enfermedad aguda sobre la secuela crónica.

La Sociedad Internacional de Linfología (ISL) actualiza periódicamente sus documentos de consenso para estandarizar la clasificación del linfedema en cuatro estadios, desde el estadio 0 (subclínico) hasta el estadio 3 (elefantiasis). Estas guías buscan que los profesionales de todo el mundo utilicen un lenguaje común para evaluar el progreso.

