La Clínica Mayo publicó hoy un relevamiento global donde certificó que el 60% de los jóvenes entre 18 y 25 años padece soledad crónica. El documento identificó este fenómeno como una "epidemia silenciosa" que alcanzó su punto máximo en 2026.

La tendencia reveló que el consumo pasivo de contenidos en plataformas como TikTok o Instagram no genera satisfacción social. El estudio cuantificó que los jóvenes pasan un promedio de ocho horas diarias frente a pantallas sin interacción real.

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Los niveles de cortisol en sangre de los evaluados mostraron picos similares a los de personas en situación de exclusión social extrema. La Organización Mundial de la Salud ya catalogó a la soledad como una prioridad de salud pública internacional.

Ante este escenario, diversos gobiernos de la Unión Europea iniciaron la implementación de leyes de desconexión digital obligatoria. Las normativas prohíben el uso de teléfonos inteligentes en instituciones educativas de nivel superior y entornos de trabajo joven.

El informe detalló que el sentimiento de aislamiento trepó 20 puntos porcentuales respecto a las mediciones de 2022. La falta de contacto físico produjo un aumento en los diagnósticos de ansiedad social y cuadros de depresión mayor en centros urbanos.

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Como respuesta a la crisis, surgieron los denominados Analogue Clubs en ciudades como Londres, Berlín y Buenos Aires. Estos espacios prohíben el ingreso con smartphones para fomentar la interacción física directa entre los asistentes.

Los datos mostraron que la participación en estos clubes aumentó un 300% durante el último año. Los jóvenes buscan recuperar la esencia de la comunidad fuera del ecosistema digital que domina sus jornadas laborales y académicas.

¿Por qué la Generación Z es la más solitaria si es la más conectada?

La respuesta reside en la calidad del vínculo mediado por interfaces digitales que carecen de reciprocidad biológica. El estudio de la Clínica Mayo demostró que el cerebro no registra la interacción virtual como un evento social pleno.

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Las redes sociales fomentan el aislamiento asistido, un estado donde el individuo está acompañado digitalmente pero solo físicamente. Esta disociación provoca que el 60% de los encuestados se sienta incomprendido por su entorno más cercano.

¿Qué medidas están tomando los gobiernos contra la epidemia de soledad?

Las administraciones de Francia y Corea del Sur lanzaron subsidios para actividades que promuevan el encuentro presencial. Estas políticas buscan reducir el gasto público en salud mental, que aumentó un 12% debido al aislamiento.

Las empresas tecnológicas enfrentan presiones para modificar los algoritmos de retención que prolongan el uso de pantallas. Los programas de desconexión digital buscan que el joven recupere al menos cuatro horas de vida social no mediada por internet.