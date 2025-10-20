La importancia de prevenir las quemaduras: cómo actuar y qué medidas tomar

Las quemaduras son lesiones que dañan los tejidos del cuerpo y pueden tener consecuencias graves si no se tratan correctamente. Pueden producirse por diversas causas, desde el contacto con fuego o líquidos calientes hasta la exposición solar, el uso inadecuado de productos químicos o la electricidad.

La gravedad de una quemadura depende de la profundidad y la extensión de la zona afectada. Algunas curan sin dejar secuelas, pero otras pueden comprometer músculos, huesos y órganos vitales. En estos casos, la atención médica inmediata es clave para evitar complicaciones.

Tipos de quemaduras y sus características

Las lesiones se clasifican según su gravedad. Las de primer grado afectan solo la capa superficial de la piel, provocando enrojecimiento y dolor leve. Las de segundo grado pueden formar ampollas y comprometer capas más profundas, mientras que las de tercer y cuarto grado destruyen por completo la piel y los tejidos subyacentes, requiriendo atención médica urgente e incluso injertos.

Qué hacer ante una quemadura: pasos básicos de emergencia

La dermatóloga de OSPEDYC, Dra. Yael Borojovich, subrayó que actuar rápido puede marcar la diferencia entre una recuperación completa y una lesión permanente. “Ante una quemadura por fuego es fundamental actuar con rapidez. Si la ropa de la persona tiene llamas, hay que sofocarlas envolviendo el cuerpo en una manta o haciendo que ruede por el suelo. Luego se debe enfriar la zona con agua corriente, pero nunca con agua helada”, explicó la especialista.

También recomendó retirar la ropa u objetos que no estén adheridos a la piel, no romper ampollas y no aplicar remedios caseros como manteca, pasta dental o aceites, ya que pueden agravar la lesión. Lo ideal es cubrir la zona con gasas estériles y buscar atención médica inmediata.

Zonas críticas y atención prioritaria

Hay áreas del cuerpo donde incluso una quemadura pequeña requiere atención especializada. “La cara, la boca y la garganta, las manos, los genitales y las articulaciones deben tratarse con urgencia. También las quemaduras que cubren superficies mayores a ocho centímetros o aquellas que causan hinchazón rápida”, señaló Borojovich.

En niños y bebés, el cuidado debe ser aún más riguroso. Al enfriar la piel, se recomienda hacerlo de forma gradual para evitar la pérdida de calor corporal.

Campañas de prevención: una necesidad urgente

La especialista remarcó que la prevención es la herramienta más eficaz para reducir el número de accidentes. “Mantener a los niños alejados de la cocina, comprobar la temperatura del agua antes del baño, usar protección solar adecuada y evitar riesgos eléctricos o químicos son medidas simples que salvan vidas”, indicó.

Además, subrayó la importancia de impulsar campañas de concientización pública que promuevan hábitos seguros en el hogar, especialmente durante los meses fríos, cuando aumenta el uso de estufas y calefactores.

Recomendaciones generales de seguridad

Entre los consejos más importantes para prevenir accidentes domésticos se destacan:

- Colocar los mangos de ollas y sartenes hacia el interior de la cocina.

- No dejar velas, planchas o estufas encendidas sin supervisión.

- Mantener los productos de limpieza fuera del alcance de los niños.

- Cubrir los enchufes y evitar cables pelados.

- Aplicar protector solar todos los días, incluso en invierno.