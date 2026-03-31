Los médicos duplicaron el uso de Inteligencia Artificial y creció la confianza en la práctica clínica

El uso de soluciones de Inteligencia Artificial (IA) entre los médicos estadounidenses creció del 18% en 2022 al 38% en 2023. La Asociación Médica Americana (AMA) publicó estos datos tras relevar la adopción de herramientas digitales en el sector sanitario.

La investigación de la AMA comparó las tendencias de adopción tecnológica desde 2016 hasta la actualidad. Los resultados indicaron que la Inteligencia Artificial aplicada a la gestión administrativa alcanzó el mayor nivel de penetración.

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Los profesionales adoptaron sistemas de transcripción automática y gestión de historias clínicas para dedicar más tiempo a la interacción directa con los pacientes en los centros de salud.

El estudio identificó tres áreas críticas donde la tecnología impactó con mayor fuerza: la telemedicina y el monitoreo remoto de pacientes encabezaron la lista de preferencias. La integración de estos sistemas facilitó la recolección de datos biométricos en tiempo real para el personal sanitario.

La seguridad de los datos y la responsabilidad legal permanecieron como las principales preocupaciones de los especialistas. El 70% de los encuestados exigió marcos regulatorios claros para el uso de algoritmos en el diagnóstico. A pesar de los temores iniciales, la proporción de médicos que percibe ventajas en la IA superó a los escépticos por primera vez en la serie histórica.

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La seguridad de los datos y la responsabilidad legal permanecieron como las principales preocupaciones de los especialistas. El 70% de los encuestados exigió marcos regulatorios claros para el uso de algoritmos en el diagnóstico. A pesar de los temores iniciales, la proporción de médicos que percibe ventajas en la IA superó a los escépticos por primera vez en la serie histórica.

Los médicos jóvenes mostraron una predisposición superior a la implementación de modelos de lenguaje. La IA generativa se utilizó principalmente para la redacción de informes médicos y la síntesis de literatura científica.

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El crecimiento respondió a la necesidad de mitigar el agotamiento profesional o burnout médico. Las herramientas de IA redujeron el tiempo destinado a tareas repetitivas en un 20% promedio. Los facultativos priorizaron aquellas plataformas que demostraron evidencia clínica sólida y facilidad de integración con los sistemas de registros electrónicos ya existentes en los hospitales.

¿Qué beneficios reportó la Asociación Médica Americana sobre la IA?

Los beneficios principales incluyeron la precisión en el cribado de imágenes y la detección temprana de anomalías. El reporte Digital Health Research subrayó que la confianza en la IA aumentó cuando los médicos percibieron que la herramienta actuaba como un asistente de soporte y no como un reemplazo del juicio clínico profesional y humano.

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La inversión en salud digital proyectó un crecimiento sostenido para el próximo bienio. Las empresas tecnológicas desarrollaron soluciones específicas para la interoperabilidad de datos entre distintas instituciones. Este avance permitió que la información del paciente fluyera de manera segura.

El 60% de los médicos consultados manifestó su intención de adoptar herramientas de diagnóstico asistido en los próximos doce meses. Esta cifra representó un hito en la digitalización de la medicina tradicional. La formación en competencias digitales se convirtió en una prioridad para las universidades y colegios médicos.