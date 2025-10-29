A cuánto cerró el dólar hoy miércoles 29 de octubre

El mercado cambiario argentino en su segmento informal continúa en alza en la jornada de hoy. El dólar blue hoy martes 29 de octubre, cerró en $1.440 para la venta, incrementando su valor respecto al cierre anterior. Esta suba refleja la persistente búsqueda de activos de refugio por parte de los ahorristas en un contexto de incertidumbre económica.

A cuánto cotiza el dólar Blue este miércoles 29 de octubre de 2025

Cerró a $1440,00 para la compra y $1.460,00 para la venta. El dólar "blue" es el tipo de cambio paralelo, ilegal y sin regulación.

A cuánto cotiza el dólar Oficial este miércoles 29 de octubre del 2025

Cerró a $1.445,00 para la compra y $1.495,00 para la venta (BNA). Es el tipo de cambio con control estatal, solo para operaciones específicas.

A cuánto cotiza el dólar MEP

Cerró en torno a $1467,20 para la compra y $1468,40 para la venta. El Dólar MEP surge de la compra-venta de bonos en el mercado local.

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación

Cerró en torno a $1.484,10​ para la compra y $1.484,90​ para la venta. Se utiliza para sacar divisas del país mediante la compra-venta de bonos.

A cuánto cotiza el dólar cripto

El USDT, una stablecoin, cotiza cerca de $1469,66 para la compra y a $1493,00​ para la venta. Dólar Cripto es el valor de las stablecoins atadas al dólar.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

Cerró a $1.950 para la venta (BNA). Es el dólar oficial con Impuesto PAIS y percepción de Ganancias/BBPP.

A cuánto cotiza el euro oficial

Según la pizarra del BNA, el euro oficial cerró este martes 28 de octubre en el mercado formal en para la compra $1.754,02 y $1.665,26 para la venta.

A cuánto cotiza el euro blue

En el mercado informal, el euro blue hoy cerró este viernes en $1.707,76 para la compra y $1.716,22 para la venta. El euro denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado "mercado negro", y suele tener un valor más alto que el oficial.

Riesgo País

El riesgo país es un indicador elaborado por el JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países.

Este martes 28 de octubre dicho índice ubicó al riesgo país en 708 puntos básicos.