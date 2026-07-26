Alerta Sofía: buscan intensamente a una joven de 17 años que desapareció en Corrientes

El Ministerio de Seguridad Nacional decidió activar este sábado 26 de julio un Alerta Sofía para potenciar la búsqueda de una joven de 17 años llamada Iara Ayelén Duprat que desapareció en Curuzú Cuatiá, a 300 kilómetros de la ciudad de Corrientes, capital de la provincia. La adolescente, conocida por el alias “Kiara”, fue vista el pasado viernes por última vez: desde ese momento, no se conoce su paradero. La madre de la joven denunció su desaparición en la Comisaría de la Mujer y el Menor.

Según la información oficial, Iara salió de su hogar para encontrarse con su novio, pero nunca llegó al sitio del encuentro ni volvió a su casa. Entre las teorías que manejan los investigadores se incluye la posibilidad que la joven haya viajado a la provincia de Entre Ríos.

El posteo de la ministra Alejandra Monteoliva sobre la desaparición de Iara Ayelén Duprat

Para agilizar su identificación, se difundió una descripción de la adolescente que también compartió en su cuenta oficial de X la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva: “Es de contextura física robusta, mide aproximadamente 1,55 metros, tiene tez blanca, cabello corto hasta los hombros de color negro azulado y ojos verdes”.

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Y añadió: “Posee un tatuaje en una de sus manos con la inscripción ‘DALIL’ y mariposas, otro tatuaje en las costillas con la inscripción ‘MAURICIO’ y un tercer tatuaje con la inscripción ‘BRYAN’. Si tenés información que permita dar con su paradero, comunicate a la línea 134, de manera gratuita, anónima y disponible las 24 horas”.

Por su parte, la Policía de Corrientes también pidió ayuda a la comunidad, detallando que cualquier información sobre Iara puede aportarse en la dependencia policial más cercana o a través de las líneas 911 ó 101 en la provincia.

El alerta Sofía por la desaparición de Iara Ayelén Duprat

Las declaraciones de la madre de Iara Duprat

Este sábado a la noche, Alejandra, la mamá de Iara Ayelén, habló con el canal de cable Todo Noticias (TN) y reveló que tuvo contacto con su hija: “Ella hace un ratito me llamó, pero cuando atendí se cortó la llamada. Ella cortó la llamada y apagó el celular. Me llamó para que la vaya a buscar. Pero cuando le pedí que me mandara su ubicación se cortó la llamada. Ella me dijo: ‘¿Podés venir a buscarme? Después me cortó y apagó el celular”.

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Y agregó: “Ella estaba en pareja con un señor, con un hombre que es camionero de 37 años, pero él está demorado en Yofré".

Cuando le preguntaron si había ido a encontrarse con él antes de desaparecer, la mujer remarcó: "Sí, fue a verlo a él, pero supuestamente, por lo que me dicen, ella se quiso bajar en Yofré (un pueblo ubicado a 70 kilómetros de Curuzú Cuatiá), pero él no quiso. Quería llevársela a Brasil”.

HM / EM