Andreani invierte en infraestructura en Vaca Muerta

Andreani, plataforma integral de servicios logísticos, inauguró una nueva planta en la ciudad de Neuquén como parte de su plan de inversión en infraestructura para acompañar el desarrollo sostenido de Vaca Muerta y la creciente demanda logística de la industria de Oil & Gas.

La nueva planta de Andreani está ubicada sobre la Ruta de Circunvalación Neuquén–Plottier, en el km 1.458, y cuenta con 3.000 m² cubiertos. Fue diseñada específicamente para el movimiento de grandes volúmenes, triplicando la capacidad de almacenamiento previa de la compañía en la región. En paralelo, Andreani continuará operando el depósito existente sobre la misma traza, a 700 metros de distancia, fortaleciendo así la cadena de valor logística con una mirada sostenible y de largo plazo.

La nueva infraestructura permite potenciar una oferta de servicios clave para las operaciones en Vaca Muerta, entre los que se destacan:

Almacén de última milla (WH), orientado al almacenamiento, preparación y entrega de productos en modalidad same day y next day para operaciones en la cuenca.

Hub de recepción de proveedores, que permite recibir mercadería de la industria, consolidar cargas y distribuirlas de manera eficiente hacia yacimientos y operaciones.

Servicios on call y de última milla en yacimiento, destinados al movimiento de equipos, insumos y componentes críticos dentro de las áreas operativas.

Servicio de paquetería, enfocado en el envío de materiales no estratégicos hacia las operaciones de Vaca Muerta.

“En operaciones como Vaca Muerta, la eficiencia no se logra solo moviendo materiales, sino gestionándolos con inteligencia. La trazabilidad en tiempo real, apoyada en tecnología y procesos integrados, nos permite optimizar inventarios, reducir tiempos muertos y generar ahorros concretos para la industria. Nuestro rol como operador logístico es administrar flujos de punta a punta: desde el origen del material hasta su entrega en el pozo, eliminando intermediaciones innecesarias y garantizando control, velocidad y previsibilidad en cada etapa”, afirmó Gonzalo Cicilio, Gerente de Energía y Minería de Andreani.

En un contexto donde cada hora de inactividad implica costos significativos, la adaptación de la infraestructura y la flota resulta crítica. Andreani incorporó unidades específicas para la industria, como chasis y semirremolques diseñados para la cuenca, además de servicios especializados para el traslado de componentes sobredimensionados, válvulas de gran porte y equipos de pulling, garantizando que la maquinaria llegue al pozo en el momento exacto.

La compañía también destaca el impacto positivo que este tipo de soluciones tiene sobre las PyMEs proveedoras de servicios, que muchas veces no cuentan con la escala necesaria para montar su propia estructura logística en la región. A través de depósitos estratégicos y una red de distribución compartida, pueden acceder a estándares de alta eficiencia y competir en igualdad de condiciones.

Pensada con una mirada de largo plazo, esta inversión busca sentar las bases de una logística preparada para el próximo salto productivo de Vaca Muerta, donde la anticipación, la integración de procesos y la eficiencia serán claves para sostener el crecimiento.

Sobre Andreani

Andreani nació hace 80 años en Casilda como una PyME familiar. Gracias a una fuerte inversión en tecnología, infraestructura y desarrollo de talento, hoy es la plataforma integral de servicios logísticos líder del país, con actuación nacional y cross border, a través de servicios de courier y carga internacional.

Nuestra especialización abarca la distribución física de paquetes y productos (tarjetas de crédito, medicamentos, dispositivos móviles, herramientas), la gestión de almacenes para integrar cadenas de producción y abastecimiento y la logística especializada para sectores estratégicos como salud, e-commerce, telecomunicaciones, financiero, energía, minería y Oil & Gas.

Somos más de 5.900 colaboradores y 4.500 transportistas. Gestionamos 56 millones de envíos por año, llegamos a más de 20 millones de domicilios y acompañamos a más de 100.000 PyMEs y 2.500 empresas. Contamos con 821.000 m² de superficie operativa, 187 plantas de almacenamiento, Cross dock y más de 3000 sucursales y puntos de la red HOP, y operaciones en Brasil. Solo en el AMBA tenemos una capacidad de procesamiento de 832.000 productos diarios. Esta infraestructura nos posiciona como el centro logístico más avanzado del país.

