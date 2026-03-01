Año contra año, crecieron un 75% las búsquedas de escapadas turísticas

De cara al próximo fin de semana largo del 24 de marzo, la empresa especializada Despegar detalló que “observa un marcado crecimiento en el interés por viajar”.

“Los fines de semana largos siguen consolidándose como una gran oportunidad para realizar escapadas. Observamos que los viajeros planifican cada vez más sus viajes, combinando anticipación, financiación y búsqueda de experiencias, tanto dentro como fuera del país”, señaló Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay.

En este contexto, la compañía registró un incremento del 46% en las búsquedas para destinos nacionales respecto del último mes, con propuestas que combinan naturaleza, gastronomía y experiencias urbanas. Entre los destinos más elegidos se destacan Puerto Iguazú, San Carlos de Bariloche, Mendoza y Córdoba.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Al comparar con el fin de semana largo del 21 al 24 de marzo de 2025, la demanda muestra un desempeño más dinámico: las búsquedas para este feriado aumentaron un 75% en viajes nacionales y un 47% en internacionales.