Aislada y vigilada. Así está hoy Loncopué, la localidad neuquina que suma 29 casos de Coronavirus. Según informa rionegro.com.ar, con 20 cámaras de seguridad, los policías y gendarmes destinados a la localidad llevan adelante la vigilancia de los vecinos para detectar a aquellos que no cumplen con la estricta cuarentena.

En Loncopué hay hasta el momento 29 casos positivos de Covid-19 y dos fallecidos, según confirmaron a perfil.com fuentes de la gobernación de la provincia. En base a un estudio epidemiológico, en la localidad lograron saber que todos se contagiaron durante tres fiestas que se llevaron a cabo casi seguidas.

La fiscalía abrió una investigación penal para determinar responsabilidades ya que las celebraciones se hicieron rompiendo el aislamiento social dispuesto por decreto del Poder Ejecutivo Nacional.

Tenía coronavirus, fue a un asado, contagió a otros 19 y murió

"A veces, cuando no se cumple con la cuarentena como corresponde, pasan estas cosas. Esto tiene que servir de experiencia para que la gente de otras localidades entienda que esto no es una joda. Que si te dicen cuarentena, es cuarentena: te tenés que quedar en tu casa, no tenés que recibir visitas ni nada por el estilo. Lamentamos profundamente lo que nos está sucediendo, la pérdida de nuestros vecinos", analizó Walter Fonseca, intendente de Loncopué.

Las 20 cámaras de seguridad fueron inauguradas por el gobernador Omar Gutiérrez en febrero de 2018, durante la gestión como intendenta de Marita Villone, quien hoy es legisladora del MPN. Si bien es un número de aparatos elevado (en relación al tamaño de la localidad y su índice de delitos), ahora se está aprovechando está tecnología para el este fin.

La cuarentena está dispuesta hasta el 23 de abril.