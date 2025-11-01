AU Perito Moreno: sólo se podrá circular con el pase electrónico

En una medida que busca agilizar el tránsito y modernizar la infraestructura vial, el peaje Parque Avellaneda, situado sobre la crucial autopista Perito Moreno, eliminará por completo las cabinas de pago manual a partir de este sábado. Este cambio transformará el peaje en un sistema 100% “inteligente” y exclusivo para usuarios con TelePASE.

La consecuencia directa para quienes no se adapten a esta nueva modalidad será una cuantiosa multa. Según confirmaron desde la estatal Autopistas Urbanas (AUSA) los vehículos que circulen sin el dispositivo del cobro automático serán detectados por los pórticos de “flujo libre” que leen las patentes y se les aplicará una infracción de $ 119.776,50.

Cómo funciona el Free Flow. En el peaje Parque Avellaneda, que conecta la autopista 25 de Mayo con la General Paz y el Acceso Oeste, ya se instaló en julio pasado el nuevo pórtico “Free Flow”. Como se sabe, este sistema beneficiará a más de 140 mil conductores diarios, porque se eliminarán las demoras asociadas a las colas en las cabinas.

Hasta ahora, el peaje permitía una modalidad híbrida: los usuarios con TelePASE pagaban en forma automática, mientras que otros podían abonar en efectivo. Sin embargo, a partir de hoy, el TelePASE será el único medio de pago válido.

El retiro físico de las cabinas tradicionales permitirá una reconfiguración de la traza del acceso, lo que se espera agilice aún más el flujo vehicular en uno de los nudos de transporte más importantes de la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo adherirse al TelePASE.

Para evitar la costosa infracción que se prevé para quienes circulen sin el sistema de pago electrónico, los conductores deberán adherirse al sistema de cobro automático. El proceso se puede realizar de forma sencilla a través del sitio web oficial: telepase.com.ar.

La implementación de este sistema en el peaje Parque Avellaneda marca un precedente y se enmarca en un plan más amplio para modernizar la red de autopistas, siguiendo los pasos de otros países que han implementado con éxito el cobro electrónico Free Flow.

Red cada vez más moderna.

Casi todas las autopistas de la red de AUSA ya operan bajo el sistema de peaje sin barreras, lo que ha permitido agilizar el tránsito y mejorar la experiencia de viaje.

◆ En 2019 se inauguró el Paseo del Bajo, primera autopista Free Flow de Argentina.

◆ En 2023, la autopista Illia fue la primera en hacer la transición de peaje convencional a Free Flow, incorporando este sistema para convertirse en una autopista inteligente.

◆ Ese mismo año, el Peaje Alberti sumó pórticos de cobro automático en ambos sentidos.

◆ En 2025, el Peaje Parque Avellaneda de AU Perito Moreno se incorporó a esta red.

Atentos a esta modalidad, el objetivo del Gobierno de la Ciudad apunta a que, para 2026, todas las autopistas que se encuentran bajo la órbita de AUSA sean 100% inteligentes, sin cabinas ni barreras.