Los hallazgos durante el allanamiento en el departamento del novio de Lourdes Fernández

El jueves 23 por la noche, la Policía de la Ciudad dio con el paradero de la ex Bandana Lourdes Fernández. La cantante fue encontrada en el departamento de su novio, Leandro Esteban García Gómez, ubicado en la calle Ravignani del barrio porteño de Palermo. El hombre fue detenido. Por ahora, la carátula de la causa es "averiguación de ilícito", sin ningún delito especificado.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47 ordenó el allanamiento en el domicilio de García Gómez, que fue realizada por la División Investigaciones Comunales 14 de la Policía de la Ciudad. En el interior fue encontrada Fernández y detenido su novio.

Unas horas antes, García Gómez había facilitado el ingreso a la vivieda de personal policial, pero no permitió que los uniformados revisaran todo el departamento. Como en esa instancia la Justicia no había orden de allanamieto, no se pudo avanzar más.

En el operativo de la noche actuaron junto a la Justicia y a la Policía de la Ciudad, efectivos de la Científica y personal del SAME.

Cómo fue el allanamiento en el departamento del novio de Lourdes Fernández

Durante el allanamiento, los investigadores informaron que en el departamento se hallaron botellas con bebidas acohólicas (vodka, vino, whisky y fernet) y pastillas sin el blister de contención de diferentes tamaños y colores.

Todo el material fue secuestrado y llevado al laboratorio químico de la Policía Científica para ser analizado.

La ex Bandana, en tanto, fue trasladada a la casa de una amiga y no fue hospitalizada, como se dijo en un principio.