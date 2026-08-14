Bajo el lema “basta de robarle al pueblo”, Libres del Sur convocó un boicot contra Mercado Libre: cuándo comienza y cuánto durará

El movimiento social y político Libres del Sur convocó un boicot contra Mercado Libre, la plataforma del empresario Marcos Galperín, desde su página web oficial. La propuesta de la organización es no usar los servicios de la compañía durante 24 horas.

En el texto que subieron a su página web, detallan sus intenciones: “Este lunes 17 de agosto, día en que se conmemora la muerte del General don José de San Martín, convocamos al Primer Boicot contra Mercado Usura. NO usar MercadoLibre, MercadoPago ni MercadoCrédito durante 24 horas”.

Marcos Galperín

Luego argumentan que “Milei habilitó que las tarjetas de crédito y las billeteras virtuales no tuvieran límite para incrementar las tasas de interés, permitiendo que cobren hasta 1300%”, sumando que “desde que Milei asumió, se achicó el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. Sin contar los más de 300.000 despidos que hubo en todo el país”.

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Tras esta introducción, remarcan que “Marcos Galperín, los bancos y los fondos de inversión extranjeros se enriquecieron encadenando con intereses usureros a los que menos tienen. No es ‘algo entre privados’, como dicen Milei y Caputo. Es un plan deliberado para trasladar ingresos a los que más tienen”.

Y finalizan advirtiendo: “Basta de robarle al pueblo. Los superricos (Elon Musk, Peter Thiel, Joe Lewis, Marcos Galperín) vienen por nuestra patria, para chuparle la sangre a nuestro pueblo”.

Los cuestionamientos de Galperín contra CAME

El empresario Marcos Galperin, creador de Mercado Libre, cuestionó públicamente los informes sobre actividad económica y ventas minoristas que elaboró la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En su cuenta oficial de la red social X, citó el reporte de CAME que daba cuenta de una baja del 3,8% interanual en las ventas minoristas de julio, poniendo en duda la representatividad de esta muestra.

“Alguien debería comparar el volumen de todo lo que mide la CAME vs el volumen que transacciona Mercado Libre Argentina que crece 38% en moneda constante el último trimestre. Algo me dice que el volumen de Mercado Libre es mayor a todo lo que mide la CAME y nadie parece tenerlo en cuenta al anunciar el estado del consumo”, expresó Galperin.

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Galperin sugiere que no tener en cuenta los volúmenes del canal online impide mostrar con precisión el verdadero comportamiento de la demanda y la actividad comercial global de Argentina.

Posteriormente, el empresario escribió otro posteo donde ironizó: “Decime que lo estoy entendiendo mal... ¿todo el revuelo mediático por los datos de la CAME es por una encuesta de 1128 comercios de los cuales solo el 26% vende online?!?! Anualizando las ventas de MELI del último trimestre si estimás que ~18% son en Argentina te da ~US$16,000 millones creciendo al 22% en unidades y al 38% en moneda constante... ¿Cuántos millones de dólares venden los 1128 comercios?! Claramente lo debo estar entendiendo mal...”.