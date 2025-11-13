Boleto universitario en CABA: que estudiantes pueden acceder y cómo tramitarlo

El boleto universitario ya se encuentra vigente para aquellos estudiantes del nivel superior residentes en CABA. El beneficio, que cubrirá el 100% del valor del boleto, les permitirá viajar sin costo en las treinta líneas de colectivos, subte y premetro, tras la reglamentación de la Ley 6.770 que establece la extensión del boleto educativo a los alumnos terciarios, facultativos y a aquellos que realicen una Formación Técnico Profesional.

Los documentos personales que se les requerirá a los solicitantes a la hora de la tramitación son: el certificado de Boleto Educativo de la Ciudad de Buenos Aires emitido por la institución, el DNI (Documento Nacional de Identidad) y comprobantes de ingresos o certificaciones negativas de ANSES.

El boleto universitario contempla hasta 96 viajes mensuales, con un máximo de 4 por día, de lunes a sábado entre las 5 de la mañana y las 23:59. Además, las autoridades del gobierno porteño precisaron que los domingos y feriados no correrá el descuento para los integrantes de la comunidad académica.

Cuáles son los requisitos para obtener el boleto universitario en CABA

En este sentido, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, precisaron que “sólo puede usarse durante el período lectivo informado por cada institución y en días con cursada presencial”. Fuera de dichos rangos, se pagará la tarifa regular.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al boleto universitario en la Ciudad de Buenos Aires?

- Dirigido a estudiantes de Nivel Superior Terciario, Universitario y Formación Técnico Profesional

- Residencia en la Ciudad de Buenos Aires.

-Condición socioeconómica: pertenecer a un hogar catalogado como pobre, clase media vulnerable o clase media frágil (ingresos familiares de hasta $1.997.378 según el IEC porteño a septiembre).

- Cursar en instituciones públicas, sociales o privadas con 100% de subsidio asentadas en CABA y mantener la condición de alumno regular.

Dentro de las exigencias para gozar de la gratuidad del transporte público, los estudiantes universitarios deberán pasar por una revisión cuatrimestral para constatar que mantengan la regularidad en la institución académica, no cuente con un título universitario o terciario previo y no haya obtenido otro subsidio específico para el transporte.

Boleto Universitario en CABA

¿Qué líneas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran integradas en el boleto estudiantil?

Las líneas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires que se encuentran integradas en el boleto estudiantil son: 4, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Para llevar a cabo la gestión del boleto universitario, se debe ingresar a la web buenosaires.gob.ar/educación/boleto-educativo , vía Trámites a Distancia TAD y realizar los siguientes pasos en la web oficial: Tras la carga de datos, el sistema valida la información y puede solicitar documentación adicional. El beneficio se vincula directamente con la tarjeta SUBE del titular.

