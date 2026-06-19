Cápsula de material radioactivo desaparecida en Rosario: qué dice el comunicado de la fiscalía

Una cápsula de Cesio-137, usada para calibrar equipos de medicina nuclear, desapareció de una clínica de la ciudad de Rosario (Santa Fe) y, por ese motivo, se activó un protocolo nacional; en ese contexto, la fiscalía que interviene en el caso remarcó que, los informes técnicos indican que representa un “bajo riesgo” para la salud.

Según la Agencia Noticias Argentinas, la investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Rosario, que representa Javier Arzubi Calvo, tras la denuncia realizada el pasado martes 16 de junio por la desaparición del material radiactivo.

El comunicado de la fiscalía explicó que se ordenó realizar declaraciones testimoniales al personal que trabaja en el instituto cardiológico donde estaba la cápsula, chequear las cámaras de vigilancia y realizar una inspección ocular del lugar.

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Por su parte, el informe técnico de la División Riesgo Radiológico y Nuclear de la Superintendencia de Bomberos determinó que la fuente tiene “baja actividad” y bajo nivel de radiación; sin embargo, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) decidió activar el Sistema de Intervención en Emergencias Radiológicas (SIER) y lanzó una alerta preventiva para toda la población.

Según las autoridades, aunque el riesgo radiológico es muy bajo mientras el material esté encapsulado, cualquier persona que lo encuentre no debe ni tocarlo ni manipularlo, limitándose a dar aviso, de manera inmediata, a los canales oficiales habilitados por la Autoridad Regulatoria Nuclear.

Qué es el Cesio-137

El Cesio-137 es un isótopo radiactivo artificial que se usa en aplicaciones industriales y médicas. En este caso específico, es una fuente de calibración en forma de gel, guardada en un envase plástico, protegida por un blindaje de plomo de 12 centímetros de alto y 10 de ancho.

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Se remarcó que su manejo inadecuado es extremadamente peligroso y puede provocar quemaduras, daño celular y enfermedades graves.