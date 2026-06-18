Alerta por el robo de una cápsula de material radiactivo en un instituto médico de Rosario

El robo de una cápsula de material radiactivo de un instituto médico de la ciudad de Rosario llevó a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) a emitir un alerta a nivel nacional y que se active un protocolo de emergencia. Se trata de cesio-137, un isótopo utilizado en la verificación de equipamiento de Medicina Nuclear, el cual estaba en forma de gel y dentro de un dispositivo blindado.

Este martes, la ARN fue "notificada por un usuario autorizado para el uso de material radiactivo, de la sustracción de una fuente radiactiva de calibración de Cesio-137", lo que llevó a que tomara intervención en el caso, según explicó el organismo a través de un comunicado. En ese sentido, indicaron que se activó el SIER (Sistema de Intervención en Emergencias Radiológicas) y se dio aviso inmediato a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y la División Riesgo Radiológico y Nuclear de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina.

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"La fuente de calibración sustraída, se trata de una fuente en forma de gel, contenida en un envase plástico transparente. La misma se encontraba dentro de su blindaje correspondiente", detalla el escrito. En ese sentido, aclara: "Si bien el riesgo radiológico es muy bajo, en caso de encontrarla, no la toque ni manipule.

Además, el ente encargado en fiscalizar la actividad nuclear adjuntó una imagen similar al de la fuente de calibración buscada -conservada en una pequeña botella de color claro- y pidieron a la población que en caso de encontrarla se comuniquen al número de teléfono de la ARN (011 1544718686 / 011 1544703839).

Según pudo conocer este medio, la última utilización de este isótopo fue registrada el pasado viernes 12 de junio, pero todavía no se pudo establecer quién lo manipuló el martes último, cuando se realizó la denuncia. La cápsula fue sustraída del Instituto de Cardiología de Rosario “Dr. Luis González Sabathie”, ubicado en la calle La Rioja 1529 de Rosario, en Santa Fe.

Las investigaciones giran en torno a las cuatro personas autorizadas que tenían acceso al área restringida de medicina nuclear donde se guardaba el material. Las autoridades a cargo de la búsqueda intentan reconstruir que ocurrió entre los días mencionados, cuando se presume que tuvo lugar la sustracción, que incluyó un fin de semana largo por el feriado del lunes.

La principal línea de trabajo apunta a determinar qué personas ingresaron a esas áreas restringidas en ese período de tiempo, motivo por el que la Policía De Investigaciones (PDI) están analizando las cámaras de seguridad de la institución.

Qué es el cesio-137: el accidente letal en Brasil

El cesio-137 es un isótopo radiactivo de origen artificial que se obtiene como subproducto de la fisión del uranio en reactores nucleares. Emite radiación beta y gamma y se utiliza principalmente en medicina para radioterapia o como fuente de calibración, y en la industria.

Las autoridades remarcaron que su manejo inadecuado es extremadamente peligroso y puede causar quemaduras, daño celular y enfermedades graves y el caso por su sustracción en la institución médica rosarina trajo el recuerdo del accidente radiológico en Brasil, ocurrido en Goiânia, capital del estado de Goiás.

El Instituto Goiano de Radioterapia (IGR), fue una clínica privada que en 1985 quedó abandonada y tenía una unidad de teleterapia que contenía cesio-137. En los años siguientes, algunas personas en situación de calle empezaron a refugiarse dentro del edificio, pero el 13 de septiembre de 1987 una cápsula de ese elemento fue robada.

Dos hombres, Roberto dos Santos Alves y Wagner Mota Pereira, encontraron la unidad y se la llevaron en carretilla hasta la casa de uno de ellos, situada a seis cuadras del hospital abandonado, con el fin de desmantelarla y vender sus partes. Después de varios intentos, lograron abrir el equipamiento y le extrajeron la cápsula de cesio, sufriendo en aquellos días distintos síntomas de intoxicación.

Santos Alves y Pereira padecieron vómitos, diarrea y mareos, pero lo atribuyeron al hecho de que habían ingerido alimentos que les podría haber caído mal. Vendieron varias de las partes a una chatarrería y el dueño del lugar, asombrado por el color que emanaba del cesio se lo mostró a sus familiares. Asimismo, las partes fueron vendidas y distribuidas entre otras personas.

Finalmente, la esposa del chatarrero se percató de que los síntomas podían estar vinculados a la apertura de la unidad y la llevó ante las autoridades. Así, se activó un enorme operativo de emergencia en toda la zona y más de 112.000 habitantes se sometieron a controles radiológicos. El saldo reportado fue de cuatro personas muertas, en las que se incluye una niña de 6 años, y 249 que resultaron envenenadas.

FP