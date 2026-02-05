La escuela privada porteña Formar Futuro cerró sus puertas a pocos días de iniciar el ciclo lectivo 2026 y alrededor de 200 estudiantes se quedaron sin la vacante para continuar con sus estudios. Desde la comunidad educativa reclaman por salarios y aportes impagos.

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) indicó en redes sociales que desde la institución, ubicada en el barrio porteño de Villa Real, sobre la calle Simbrón al 5400, los dueños notificaron sobre el cierre en enero a través de un correo electrónico, enviado tanto a los padres de los estudiantes como a los empleados. Luego, aseguraron, cortaron toda vía de comunicación con la comunidad educativa.

"El Ministerio de Educación tomó conocimiento de la situación en enero por las denuncias de docentes que no habían cobrado y de las familias de alumnos en alerta por el posible cierre de la institución", explicaron desde el Gobierno de la Ciudad en diálogo con PERFIL.

Cierre del colegio: el GCBA "ha iniciado todas las acciones legales"

Desde la administración porteña también indicaron que "como particular damnificado el Ministerio de Educación ha iniciado todas las acciones legales contra los responsables del instituto ya que la institución recibía aporte estatal". Actualmente se desconoce el paradero de las autoridades de la escuela.

Al colegio asisten unos 200 estudiantes cuyas familias quedaron con un margen mínimo para buscar vacante en otros establecimientos educativos, teniendo en cuenta que el ciclo lectivo 2026 comienza el 25 de febrero para los niveles inicial y primario y el 2 de marzo para el nivel secundario.

"Se están realizando todas las acciones necesarias para asegurar que los alumnos puedan seguir estudiando en otros establecimientos, además de acompañarlos y a sus familias en este proceso", indicaron en diálogo con este medio desde el ministerio de Educación porteño.

Como consecuencia del cierre de la escuela, también ocurrió que más de 50 docentes se quedaron sin su fuente de trabajo, además de que se reveló que los mismos no perciben sus sueldos desde diciembre del año pasado. El hecho fue denunciado por el SADOP en redes sociales.

"Mediante un correo electrónico cobarde, los empleadores informaron el cierre de la institución, dejando salarios y aportes de la seguridad social impagos, a los alumnos sin colegio y a los trabajadores sin su fuente laboral. Los responsables de la institución no solo defraudaron a toda la comunidad educativa, sino también al Estado malversando los fondos que, a través de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP), fueron recibidos con la única finalidad del pago de los salarios docentes", reclamaron desde el gremio.

En el posteo realizado este miércoles en redes sociales, el gremio remarcó que "se desconoce el paradero de los empleadores" , quienes, denunciaron, no dieron respuesta ante los reclamos del Ministerio de Educación porteño ni de los trabajadores.

"No es una crisis educativa, es un saqueo premeditado. No es un cierre inevitable, es una decisión patronal criminal e irresponsable. No es un problema administrativo, es un ataque directo al derecho a la educación y al trabajo docente", aseveraron desde SADOP.

El comunicado desde la organización concluyó: "Como Organización Sindical que defiende los derechos de las y los trabajadores docentes de gestión privada realizaremos todas las acciones gremiales, administrativas y legales necesarias para que se esclarezcan los hechos buscando justicia".

El testimonio viral de una de las madres afectadas por el cierre de la escuela Formar Futuro

El caso del cierre del establecimiento educativo se volvió viral en los últimos días luego de que una madre de la comunidad educativa afectada compartiera un video donde relataba la experiencia de las familias tras enterarse de la noticia.

"ESTAFA COLE FORMAR FUTURO. Ubicado en Villa Real. El 10 de enero llegó el mensaje de una mamá. A partir de ahí empezamos a hablar entre familias, docentes y profes. Lo que apareció fue alarmante: sueldos impagos, deudas acumuladas desde hace años, docentes sin respuestas, un cierre comunicado recién a fines de enero y de manera no oficial", manifestó en la publicación realizada en Instagram.

"Durante todo enero, madres y padres a la deriva, buscando escuelas, intentando reorganizar un año entero mientras los chicos quedaban sin colegio y sin sus compañeros. Docentes sin trabajo. Familias desesperadas. Niños y adolescentes afectados desde jardín hasta secundaria. Esto no es un ataque. Es un relato colectivo de lo que vivimos muchas familias", amplió.

La mujer pidió que todo aquel que tenga información sobre el cierre o se encuentre atravesando la misma situación, ya sea familia, docente u otro empleado parte de la comunidad, lo comparta en la publicación. "Que no se repita. Que no se silencie", cerró.

La nueva resolución del Gobierno de la Ciudad

A partir del inesperado cierre de la escuela, el Ministerio dirigido por Mercedes Miguel avanzó con una nueva resolución para impedir que las instituciones dispongan cierres sin previo aviso a las familias. En concreto, se trata de la resolución N.º 92, publicada en el Boletín Oficial porteño el pasado 22 de enero.

"Para evitar que las escuelas tomen decisiones de cierre sin aviso a las familias, el Ministerio dictó una resolución para que las familias sean notificadas en tiempo y forma. Esto es una forma de acompañar a la comunidad educativa poniendo el foco en el cuidado de los chicos y sus familias", explicaron a PERFIL.

Las autoridades precisaron que la medida busca "la anticipación analizando la situación integral de la institución, la evaluación de alternativas de acompañamiento y el orden en el procedimiento armando estrategias conjuntas con la institución para garantizar que los estudiantes continúen con sus trayectorias educativas".

La normativa indica que "toda decisión de cancelación deberá contar con la evaluación previa y avalada por la Dirección General de Educación de Gestión Privada" e incluye un protocolo específico que implica la notificación de "la existencia de un riesgo de continuidad" en el que se analice "una posible cancelación de uno o más niveles, modalidades o de la totalidad de la oferta educativa".

Las autoridades de las instituciones deberán presentar una solicitud de cancelación institucional, realizar una reunión obligatoria con las familias de los alumnos y equipos docentes y comprobar la acreditación de obligaciones laborales de instituciones educativas con aporte estatal.

