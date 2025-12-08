Con el encendido de luces, la Ciudad celebró frente al Obelisco el espíritu de la Navidad

Con el encendido de luces y un show de canciones navideñas frente al Obelisco, la Ciudad comenzó a celebrar por tercer año consecutivo el espíritu de las Fiestas. A partir de este lunes, Buenos Aires se ilumina con la Navidad en sus principales avenidas, sitios históricos y en las plazas de cada una de sus 15 comunas.

“Este botón rojo se va a prender fuego y va a salir una luz hermosa”, arrancó el actor y cantante Fer Dente, que animó la fiesta de colores y música: hubo un conteo de 10 a 0 y todo se encendió. Para pulsar el botón fueron elegidos por su esfuerzo y dedicación cuatro chicos de escuelas porteñas: Santiago Sepliarsky, Tiziano Vega, Nayara Gutiérrez y Sofía Muñoz.

Cuándo armar el árbol de Navidad en 2025 y cuál es el origen de la tradición

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Con todo encendido, Fer Dente lo remató con un gran momento de música, cantó junto a un coro “Navidad, Navidad” y “Papá Noel llegó a la Ciudad”. Luego llegó el cierre con el Coro Gospel AfroSound para desear “Merry Christmas”.

Además, el BA Verde de Plaza de la República se vistió para recibir la fiesta, junto a esculturas de luz y un pesebre, y se proyectó un mapping sobre el Obelisco, que también se replicará el próximo miércoles 24 desde las 21 a las 2 de la mañana del jueves 25.

Buenos Aires se ilumina con la Navidad y hubo show de Fer Dente

Las celebración de las Fiestas en la Ciudad incluye un Paseo Navideño con un jardín lumínico en la Plaza Sicilia de Palermo, un mercado navideño y shows sinfónicos con piezas clásicas. Además, otras plazas tendrán propuestas, talleres y espectáculos para divertirse con los chicos, y los centros comerciales a cielo abierto y los mercados gastronómicos porteños ofrecerán actividades, sorteos y descuentos.

BA Verde de Plaza de la República se vistió para recibir la fiesta

“Queremos que esta Navidad nos encuentre reunidos y hermanados. Las Fiestas son un momento para valorar y agradecer lo bueno: la familia, los amigos, los afectos, todas las cosas positivas que nos hacen bien, que nos ayudan a seguir siempre adelante y nos hacen fuertes para afrontar los enormes desafíos que siempre tenemos”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Hasta el miércoles 7 de enero de 2026 se iluminan plazas, parques, avenidas y centros comerciales de las 15 comunas porteñas. Como cada año, la iniciativa busca embellecer el espacio público y ofrecer a vecinos y turistas una experiencia visual única a través de árboles emblemáticos, guirnaldas y más de un millar de adornos lumínicos.

Hasta el miércoles 7 de enero de 2026 se iluminan plazas, parques, avenidas y centros comerciales

“Diciembre es sinónimo de festejos, encuentros y celebraciones; acompañamos decorando con adornos navideños y árboles de Navidad las calles y plazas más importantes de la Ciudad, es una de las épocas más lindas del año”, sostuvo Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana.

Finalizó el megaoperativo de restauración de la Floralis Genérica: llegó desde Baradero el segundo y último pétalo

Dónde ver los árboles de Navidad de Buenos Aires

Los árboles de Navidad están ubicados en plazas y espacios representativos de cada Comuna, entre ellos:

Comuna 1: Cantero Central Rodolfo Ortega Peña - Av. 9 de Julio y Arenales.

Comuna 2: Plazoleta Brigadier Gral. Tomás de Iriarte - Av. Libertador 2050.

Comuna 3: Plaza Miserere - Av. Rivadavia y Av. Pueyrredón.

Comuna 4: Barrio Estación Buenos Aires - Av. Suárez y Roberto Sánchez y Vuelta de Rocha - Av. Pedro de Mendoza y Rocha (La Boca).

Comuna 5: Plaza Almagro - Bulnes y Sarmiento.

Incluye un Paseo Navideño con un jardín lumínico

Comuna 6: Plazoleta Greslebin - Av. Díaz Vélez y Av. Leopoldo Marechal.

Comuna 7: Parque Chacabuco - Av. Asamblea y Emilio Mitre.

Comuna 8: Rotonda de Av. Escalada y Av. Francisco Fernández de la Cruz.

Comuna 9: Parque Alberdi - Av. Lisandro de la Torre y Av. Directorio.

Comuna 10: Plaza de la Bandera - Av. Juan B. Justo y Carrasco.

Comuna 11: Plaza Arenales - Chivilcoy y Nueva York.

Comuna 12: En Pico y Balbín.

Comuna 13: Plaza Barrancas de Belgrano - Av. Virrey Vertiz y Juramento.

Comuna 14: Plaza República Islámica de Irán - Av. Figueroa Alcorta y Av. Sarmiento y Plaza Sicilia - Av. Del Libertador y Sarmiento.

Comuna 15: Parque Los Andes - Av. Jorge Newbery y Av. Corrientes.

Además de los árboles, calles y avenidas están decoradas con ornamentación lumínica en zonas comerciales y corredores urbanos como las avenidas Santa Fe, Corrientes, Callao, Córdoba, Rivadavia, Gaona, Cabildo, Federico Lacroze, Triunvirato, Del Libertador, Figueroa Alcorta, Caseros, Martín García, San Juan, Díaz Velez, Honorio Pueyrredón, Pedro Goyena y Caminito, entre otras.

Toda la programación de las Fiestas en la Ciudad está disponible en la web de la Ciudad: www.buenosaires.gob.ar/NavidadEnLaCiudad.