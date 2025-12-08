El Día de la Inmaculada Concepción que se conmemora este lunes feriado 8 de diciembre trae aparejadas variaciones en el cronograma de horarios del transporte público. Las distintas líneas de subte y el Premetro verán alterado su funcionamiento en la Ciudad de Buenos Aires y operarán hasta las 22 horas. En tanto que, las líneas de colectivo redujeron su frecuencia debido al esquema especial que se encuentra vigente.

Por otra parte, el estacionamiento medido está suspendido, aunque se mantendrán las restricciones habituales en ciclovías, pasajes, calles de convivencia y corredores de Metrobús.

Feriado del 8 de diciembre: cómo funcionarán el transporte y el resto de los servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En lo que respecta a la circulación vial, los peajes de la Ciudad funcionarán con normalidad, aunque con tarifas de fin de semana. El horario pico aplicará entre las 11 y las 15 hacia Provincia y entre las 17 y las 21 en sentido al Centro

feriado del 8 de diciembre

En el marco de un nuevo fin de semana largo, habrá un funcionamiento distinto al cronograma habitual por categorías en CABA.

¿Qué servicio público esencial estará inactivo durante el feriado del 8 de diciembre?

El lunes feriado 8 de diciembre, como consecuencia del feriado nacional, no habrá servicio de recolección de residuos en CABA a lo largo de toda la jornada. La prestación del servicio se reanudará en la mañana del martes 9 de diciembre en todo el territorio porteño.

Cierre total en la autopista Dellepiane este fin de semana largo: cuáles son los desvíos

Por otro lado, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y las Unidades Febriles de Urgencia (UFU) realizarán su labor de forma regular, para garantizar la asistencia sanitaria en la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Feriado 8 de diciembre: Sistema de Atención Médica de Emergencias

Colectivos, estacionamiento y recolección de basura: cómo funcionarán los servicios en la ciudad de Córdoba este finde XL

Administración pública y Registro Civil

Las oficinas del Estado porteño permanecerán cerradas.El Registro Civil solo contará con una guardia reducida destinada a trámites de defunciones, disponible de 9 a 12 horas.

PM / EM