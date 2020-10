Con protocolos, y polémicas, este miércoles 21 de octubre reabrió La Salada

Luego de más de siete meses de permanecer cerrada, este miércoles 21 de octubre a las 7 am reabrió sus puertas el complejo La Salada, el mayor conglomerado de venta de indumentaria y calzado del país. Entre ellas se encuentran las ferias Urkupiña, Punta Mogotes, Ocean y otras más, que se erigen la zona de Ingeniero Budge, en las calles Ribera Sur y Virgilio en el municipio de Lomas de Zamora.

Según el cronograma establecido por el municipio, los locales abrirán de acuerdo a su numeración, ya sean pares o impares. En total se calcula que abrirán unos 10 mil locales por vez. Las ferias funcionarán lunes, miércoles y sábados de 7 a 14.

Entre los referentes del lugar, se encuentra Jorge Castillo, el reconocido Rey de La Salada, quién cuestionó los protocolos implementados por el municipio lomense, a cargo de Martín Insaurralde. En su charla con PERFIL, Castillo consideró que los feriantes "son discriminados" en relación con la situación que se vive el centro comercial de Lomas de Zamora. "Hay privilegios para unos y maltratos para otros", afirmó Castillo, de manera contundente.

Actualmente Castillo se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria ya que está acusado de liderar una supuesta asociación ilícita dedicada a manejar negocios ilegales de la feria. Castillo fue arrestado en su casa de un country en Luján en 2017, y como se recordará, al momento de intentar ser detenido disparó a través de la puerta e hirió a uno de los policías. Por este motivo lo acusaron no solo de asociación ilícita sino también de tentativa de homicidio. Sin embargo, los jueces señalaron que los disparos efectuados por Castillo no fueron dirigido a los agentes.

En este sentido, el empresario explicó que "en Lomas Centro, por ejemplo, trabajan como si nada, apenas una persona pone alcohol a los que ingresan y nada más. No entiendo la discriminación hacia La Salada, es una vergüenza. A nosotros nos pidieron mil requisitos para poder abrir, que desde ya, vamos a cumplirlos, porque no podemos seguir sin trabajar agregó.

En relación a los protocolos sanitarios, este sitio tuvo acceso al plan desarrollado por el municipio, según explicó Castillo. Entre ellos se destacan que la ocupación del predio no deberá superar el 30% de la capacidad total del lugar y el 50% de la cantidad de los locales según el número del local acordado previamente; utilizar alcohol en gel, proveer elementos de sanitización, respetar el distanciamiento social, usar tapabocas en todo momento.

También se pintaron marcas en el piso para garantizar la distancia entre las personas que asistan a los predios, se tomará temperatura corporal y se colocaron arcos satinizantes en los accesos de los predios.

Con la apertura de la avenida Avellaneda, la Ciudad ya reactivó casi todo su comercio

Si bien la apertura estaba prevista para este miércoles, y fue anunciada con algunos días de anticipación, en las primeras horas de la mañana no se percibía gran cantidad de personas. "Todo viene muy tranquilo, por ahora", dijo Castillo, unas horas después de la apertura oficial. "La gente por ahora está abriendo los locales, acomodando la mercadería, pero casi no hay público. No sé cómo vamos a trabajar, nuestro público es del interior del país y los contingentes por ahora no podrán llegar", añadió.

La reapertura de La Salada se da en el marco de la pandemia en la que hasta el martes 20 de octubre a la noche habían registrado 16.337 nuevos contagios de coronavirus y con 384 muertes, por lo que suman 1.018.999 casos positivos y 27.100 los fallecidos desde el inicio de la pandemia.

Si bien desde el municipio que dirige Insaurralde confirmaron la reapertura de los predio feriantes, por el momento desistieron de realizar declaraciones al respecto.

