Confirman en Brasil al primer paciente infectado por coronavirus

Tras horas de suspenso, finalmente los resultados de un segundo test por coronavirus dieron positivo en el paciente brasileño de 61 años que estuvo en Lombardía, Italia, entre el 9 y 21 de febrero. Los primeros datos de la enfermedad en Sudamérica fueron informados este martes 25 de febrero por las autoridades sanitarias brasileñas. Hasta esta mañana se esperaban los estudios definitivos, que se llevaron a cabo en en el Instituto Adolfo Lutz de la capital paulista y fueron dados a conocer este miércoles por el Gobierno del vecino país.

El paciente, que se encuentra internado en el hospital Israelita Albert Einstein, llegó a San Pablo en un vuelo en el que viajaban más de 200 personas, que tuvieron contacto con él, y de quienes por ahora no se sabe nada, por lo que la situación mantiene en alarma a las autoridades. La primera prueba arrojó resultados positivos y un segundo examen ratificó lo que se temía: el hombre padece de fiebre, tos seca, dolor y picazón de garganta. Este caso podría disparar la dolencia en esta urbe de 22 millones de habitantes, ya que hay 16 vuelos semanales procedentes de Milán y Roma, con destino a San Pablo y Río de Janeiro.

Coronavirus: uno por uno, los países afectados y los casos registrados

En este marco, el ministro de Salud de Brasil, Luiz Mandetta, habló con la prensa y pidió a la sociedad brasileña "no perder la noción de humanidad" frente al caso de coronavirus, el primero en América Latina, al que comparó con una gripe que deberá ser superada. "Vamos a prepararnos de la mejor manera, pero es necesario tener calma. Es una gripe, vamos a pasar por ella y a poner todas las fichas en la ciencia. Y no podemos perder la noción de humanidad", afirmó en declaraciones al canal Globonews.

No es el único país de sudamérica que profundizó sus medidas de prevención ante la posible pandemia que se expande con rapidez. Esta semana, el ministro de Salud chileno, Jaime Mañalich, confirmó que 260 personas se encuentran bajo aislamiento domiciliario en el vecino país como precaución. "Están aislados en sus casas, no podrán salir durante los 14 días. Lo más importante es que las personas que pueden contagiar usen mascarillas, más que los que pueden ser contagiados", informó Mañalich a los medios. Las personas que están siendo monitoreadas están en riesgo de haber estado en contacto con el virus, pero "no son casos sospechosos", detalló la subsecretaria de Salud, Paula Daza.

En Europa, pese a la rápida propagación, todos los países vecinos de Italia, en más afectado en la región, se comprometieron a mantener las fronteras abiertas ya que cerrarlas "sería un error desproporcionado", según las conclusiones de una reunión ministerial en Roma en la que estuvieron representados Italia, Francia, Suiza, Austria, Croacia, Alemania y la Unión Europea. Los ministros decidieron evaluar caso por caso la eventual anulación de eventos, según un comunicado conjunto.

AB/FeL