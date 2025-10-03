Córdoba Express: la agenda que convoca a visitantes de todo el país

Con la llegada del clima cálido de la primavera, la provincia de Córdoba se convierte en el escenario ideal para una escapada turística dado que ofrece una agenda cargada de propuestas culturales, música, arte y naturaleza. Desde conciertos y exposiciones en museos hasta actividades al aire libre invitan a disfrutar los feriados y fines de semana.

Música para todos los gustos y museos para recorrer la historia y el arte de Córdoba

Durante la última semana, la capital cordobesa fue el escenario de una diversa programación musical. Las actividades iniciaron el jueves, pero fue el viernes cuando cobraron mayor intensidad. El Paseo del Buen Pastor albergó el concierto "Fuga Espacio Creativo", dedicado a fomentar la creatividad y el autoconocimiento. Poco después, el Auditorio Diego de Torres presentó "Tangos de Cámara" con la Orquesta Provincial. Simultáneamente, el Centro Cultural Córdoba ofreció el espectáculo "La Voz que no Había: El Tango como Cronista Social", un recorrido musical que analiza la historia social de Argentina a través del tango. El sábado, la música gratuita brilló con la fusión de cuarteto y rock de la banda Los Labreli en el Buen Pastor, y con el "Ciclo Coros en el Centro", que presentó al Coro del Seminario de Canto. El domingo culminó con un taller gratuito de Gospel y Soul y el espacio abierto "Piano Libre".

Festival Córdoba Express.

Tanti brilló en la FIT: turismo, obras y una apuesta política federal del intendente Paredes

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Paralelamente, los museos renovaron y ampliaron sus propuestas. El Museo de las Mujeres, dedicado a la historia y los derechos de las mujeres, inauguró seis nuevas salas y estrenó auditorio y patio remodelados, celebrando con una función conjunta de la Orquesta Filarmónica y el Seminario de Danza Clásica Nora Irinova. Por su parte, el Museo Emilio Caraffa lanzó el ciclo "Voces en el Museo", un espacio de diálogo que conecta la literatura, el psicoanálisis y las artes plásticas.

Gastronomía, turismo de bienestar y experiencias únicas, ejes de la temporada verano en Córdoba

Este impulso cultural se extendió por toda la provincia, movilizando a más de 350.000 personas. Entre los destinos destacados estuvieron Villa Carlos Paz con su Fiesta de la Primavera y promociones de "Primavera en Familia", Embalse con su Music Festival, y Potrero de Garay con el Náutico Festival. También hubo eventos en las Sierras Chicas, Ansenuza, Calamuchita y Traslasierra. Se estima que el impacto económico superó los 20 mil millones de pesos sólo en alojamiento, gastronomía y traslados, consolidando a la primavera como una temporada clave para el turismo y la economía regional.

LM/DCQ