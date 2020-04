Coronavirus: para expertos los chicos podrían salir, pero lo ven "difícil de implementar"

por Clara Fernández Escudero

Pedro (6) lleva 43 días sin salir a la calle. Su última caminata fueron las siete cuadras de regreso desde el colegio hasta su casa, en Palermo. Se suspendieron las clases presenciales y “ni siquiera bajé más hasta la puerta de calle. No es justo”, reclamó una mañana de angustia a sus padres, que sí salen a trabajar o hacer las compras. La misma escena, con mayor o menor intensidad, se reproduce en casas y departamentos de todo el país.

Los chicos, aislados de sus pares y afectos, muchas veces en condiciones habitacionales -o de convivencia- poco confortables, padecen el encierro pero, según expertos en niñez y adolescencia, lo manifiestan de diferentes formas. A veces, como el caso de Lola (9), sin siquiera hacer un berrinche. “Me sentí aliviada cuando dijo algo de estar harta de estar adentro, hasta ahora no había dicho nada”, cuenta por su parte su mamá.

Es que los efectos nocivos de la cuarentena no se cuestionan, aunque médicos, psicólogos y quienes defienden sus derechos en organismos públicos coinciden en que quizá ellos sean “más resilientes” que quienes los cuidamos. “Desde lo psíquico los niños están sufriendo, es verdad. No obstante, considero que más sufren los adultos y hay una elevada transmisión del sufrimiento o la ansiedad de los adultos hacia los chicos y, por momentos, existe una falta de contención por las preocupaciones que generan las consecuencias no infecciosas de esta pandemia”, analiza Andrea Abadi, directora del Departamento de Psiquiatría Infanto Juvenil de Ineco. “Yo digo que son los que más entienden la cuarentena y la importancia de las medidas de cuidado y protección con las que debimos acostumbrarnos a vivir”, coincide la abogada Marisa Graham, flamante Defensora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes.

El organismo que dirige fue consultado por los responsables de salud infantil del ministerio nacional, pero Graham sostiene que, aunque la Defensoría elaboró sugerencias para una posible flexibilización de las salidas -que sean sólo para estar al aire libre, en vueltas manzana cortas, a pie, triciclo o bicicleta y siempre contemplando las medidas sanitarias necesarias, entre otras- “son los médicos del comité de expertos y las autoridades sanitarias quienes deben decidir no sólo si es posible que los niños salgan sino cómo se implementan esas salidas, entendiendo también que hay realidades demográficas y epidemiológicas muy diferentes en todos los distritos del país”, agrega.

Al médico infectólogo Lautaro de Vedia, le parece “razonable” una posible apertura hacia las salidas infantiles. Sin embargo, asegura, “aunque no sea psicólogo infantil, creo que sería una medida útil para compensar todo este proceso que a los chicos los afecta. Los niños no son de riesgo y pareciera, hasta ahora, que son más resistentes a la infección”, dice el ex presidente de la Asociación Argentina de Infectología, pero sugiere que se permitan “siempre y cuando se tomen las medidas para el cuidado indispensables, como el uso de tapabocas y las desinfecciones posteriores”.

Experiencias. Esta semana, la provincia de Jujuy habilitó las salidas para hacer ejercicio al aire libre por un tiempo limitado y regulado según los números de documento de la población. La medida contempla que los niños y jóvenes de entre 2 y 16 años pueden acompañar, de a uno, a alguno de sus progenitores o responsables siempre y cuando mantengan la distancia social y cumplan con los requisitos sanitarios obligatorios. Se convirtió así en la primera del país. La justificación del gobierno local es que “no hubo casos positivos registrados en las últimas dos semanas”. En la Ciudad de Buenos Aires hay varios proyectos de ley que contemplan las salidas controladas.

Y en España podrán hacerlo también a partir de mañana. Allí había habido polémica porque en un principio el gobierno había autorizado las salidas a supermercados, bancos y otros trámites. Ahora, se cambió. “No se trata de sacarlos de un techo para ponerlos debajo de otros: lo que creemos que necesitan es oxigenarse un poco, gastar energía, tomar sol por la vitamina D y, sobre todo, descomprimir situaciones familiares exigidas”, opina Graham. “Sacarlos de a uno por vez, en hogares monoparentales con varios niños, es muy difícil de implementar. Debería poder ser todos juntos”, señala.

Para la titular del Ministerio Público Tutelar porteño, Yael Bender, “es clave tomar las mejores decisiones: los expertos en este caso son los médicos. Los psicólogos o trabajadores sociales debemos basarnos en sus evaluaciones de curvas según localidades y en virtud de eso se van tomando decisiones. En este sentido, ellos sostienen hasta el dia de hoy que no es conveniente la continuidad escolar, ni que salgan de su casa ni aún para mantener el régimen de comunicación física con sus respectivos padres. Nosotros apoyamos estas medidas y las que se dispongan en virtud del derecho a la salud, el más importante que está en juego”, asegura.