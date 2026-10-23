Cortes de tránsito en dos accesos clave de Buenos Aires desde esta madrugada

Las obras en Lugones y la autopista Dellepiane modificarán la circulación en dos corredores porteños durante el fin de semana. El operativo comenzará este viernes 23 de octubre a las 22 y tendrá distintas etapas de cierre y habilitación parcial hasta la madrugada del lunes. Los trabajos estarán a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA).

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El cronograma exige prestar atención al horario de cada viaje: las condiciones cambiarán entre la mañana y la noche del sábado, mientras que el domingo continuarán algunas restricciones.

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Corte en Lugones: cuándo estará cerrada

En Lugones, el tramo entre Udaondo y Ombúes tendrá dos interrupciones completas: la primera irá desde las 22 del viernes 23 hasta las 8 del sábado 24; la segunda, desde las 20 del sábado hasta las 7 del domingo 25.

Durante esos períodos, la alternativa difundida para avanzar hacia el centro será circular por avenida del Libertador y volver al corredor Lugones–Illia mediante los ingresos de Ombúes o Dorrego.

El sábado, de 8 a 20, habrá circulación parcial a la altura de La Pampa: quedarán disponibles los dos carriles derechos y se restringirán los tres izquierdos.

La reapertura del domingo a las 7 tampoco implicará el funcionamiento completo de la calzada. Hasta las 4 del lunes 26, continuarán cerrados dos carriles derechos en ese sector. Estas intervenciones corresponden a la construcción del paso bajo nivel de La Pampa.

Dellepiane: cómo serán los desvíos hacia General Paz

En Dellepiane, las afectaciones se extenderán desde las 7 del sábado hasta las 7 del domingo, con cambios de recorrido según el sentido y la hora.

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Para quienes viajen hacia General Paz, entre las 7 y las 15 del sábado estará cerrado el sector comprendido entre la conexión con la autopista 25 de Mayo y Piedra Buena. Los vehículos que lleguen desde la 25 de Mayo deberán continuar por Perito Moreno, General Paz y Riccheri.

Desde las 15, se habilitará la circulación hasta Larrazábal. A partir de allí será necesario bajar, utilizar la colectora Norte y regresar a Dellepiane por Piedra Buena. Ese desvío permanecerá hasta las 7 del domingo.

Qué cambiará en Dellepiane hacia el centro

En dirección al centro porteño, el sábado de 7 a 15 se interrumpirá el tramo entre Piedra Buena y Lacarra, con circulación alternativa por la colectora Sur.

Después de las 15 volverá a funcionar el ingreso de Larrazábal y avenida Argentina. Sin embargo, hasta el domingo a las 7 seguirá vigente el recorrido por la colectora Sur entre Piedra Buena y Larrazábal.

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Las tareas previstas incluyen una nueva pasarela peatonal en Rucci, la colocación de accesos para la pasarela de Zinny y el retiro de la antigua estructura de Albariño.

Qué accesos seguirán abiertos

La conexión entre General Paz y Lugones continuará habilitada, aunque pueden producirse demoras cuando esté cerrado el tramo de Udaondo. También permanecerá operativo el puente Labruna, utilizado para acceder a Ciudad Universitaria.

Antes de salir, conviene revisar las actualizaciones del tránsito y calcular tiempo adicional. En particular, quienes elijan avenida del Libertador deberán considerar que también se anunciaron restricciones entre Colombia y Sarmiento desde el sábado 24, por el montaje del operativo previsto en Palermo para la visita papal.