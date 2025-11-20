Continúa desaparecida la yaguareté Acaí en Chaco y calculan un daño ambiental millonario

La yaguareté Acaí está desaparecida en Chaco desde el 25 de octubre, cuando el collar que la monitorea dejó de emitir señales. Se realizaron allanamientos en el Parque Nacional El Impenetrable por su paradero, ordenados el fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Amad.

En los operativos realizados en las últimas horas en diferentes zonas de la región se secuestraron celulares y se ordenaron los peritajes para realizar una trazabilidad. Amad indicó que el daño ambiental por la pérdida del animal, que está en peligro de extinción, podría ser de $2.700 millones.

Como los investigadores aún no pudieron dar con el collar monitoreador, se está evaluando la ofrecer una recompensa por brindar información acerca del paradero del ejemplar, que fue declarado Monumento Natural Nacional y Provincial.

En declaraciones a la prensa, Amad brindó detalles de la investigación en curso, además de destacar que el protocolo de búsqueda se activó “al momento de recibir la denuncia”. Se realizan rastrillajes terrestres y fluviales áreas de difícil acceso.

También destacó que no puede asegurar que Acaí esté muerta ni que hubiera actuado una banda de cazadores furtivos porque “no tengo elementos ciertos (…) No descarto nada, pero no puedo afirmarlo”, concluyó.

MLT/ML