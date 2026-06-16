Una investigación por presunta venta de drogas en una plaza del barrio 7 de Septiembre, en Rosario, culminó con la detención de tres hombres mayores de edad luego de que un dron de la Policía de Santa Fe registrara maniobras compatibles con el narcomenudeo en un espacio público frecuentado por vecinos, familias y chicos.

Según informaron fuentes oficiales, la causa se inició a partir de reiteradas denuncias realizadas al 911, en las que se alertaba sobre movimientos sospechosos vinculados a la comercialización de estupefacientes en la plaza. A partir de esos reportes, los investigadores llevaron adelante tareas de vigilancia encubierta y seguimientos con el objetivo de identificar a los presuntos responsables.

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Durante uno de los operativos de observación, un dron policial captó desde el aire a un grupo de jóvenes mientras realizaba intercambios de droga en el lugar. Las imágenes también registraron el momento en que uno de los sospechosos cruzó la calle e intentó ocultar varias dosis dentro de una casilla de gas ubicada en las inmediaciones.

Con las grabaciones como elemento de prueba, la policía decidió avanzar sobre la zona con varios móviles de manera simultánea y sorpresiva. Al identificar a los sospechosos, los agentes encontraron distintos envoltorios con marihuana entre las pertenencias de uno de ellos. Otro llevaba droga escondida en su billetera y, además, tenía marihuana picada dentro de un billete de mil pesos.

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En el procedimiento participaron los perros K9 Bono y Kenzo, especializados en la detección de estupefacientes. Los canes localizaron varias dosis de cocaína que habían sido ocultadas debajo de una mesa de cemento de la plaza.

Uno de los hallazgos se produjo cuando Kenzo marcó a uno de los sospechosos y, tras una requisa más exhaustiva, los investigadores encontraron droga escondida en la planta de uno de sus pies.

El operativo continuó con la inspección de la casilla de gas que había sido señalada previamente por las imágenes obtenidas con el dron. Allí también se encontraron dosis de cocaína presuntamente destinadas a la venta.

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Como resultado del procedimiento fueron detenidos tres hombres mayores de edad. Además, se secuestraron diez envoltorios de cocaína, marihuana, tres teléfonos celulares y más de 320 mil pesos en efectivo.

El operativo estuvo a cargo de la Brigada de Microtráfico de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Investigaciones (PDI), con la colaboración de la Sección Canes y de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL) de la Policía de Santa Fe.

CS/MSS