Junio celebra a la Ingeniería: la fecha que marcan a una profesión clave para el desarrollo

Junio es considerado el Mes de la Ingeniería en Argentina debido a la concentración de tres efemérides que reconocen el aporte de los profesionales al crecimiento del país. El 6 de junio se celebra el Día de la Ingeniería Argentina, el 16 de junio el Día del Ingeniero y el 23 de junio el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, una fecha destinada a promover la inclusión y la igualdad de oportunidades en la profesión.

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En este contexto, el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires Distrito III (CIPBA D3) organizó una agenda de actividades orientadas a la capacitación, el intercambio profesional y la revalorización del trabajo que realizan ingenieros e ingenieras en distintos ámbitos de la sociedad.

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El presidente de la entidad, Hernán Alonso, destacó que junio representa una oportunidad para visibilizar una profesión que está presente en numerosos aspectos de la vida cotidiana. Desde la infraestructura y la energía hasta las comunicaciones y el transporte, la ingeniería interviene en sectores esenciales para el funcionamiento de las comunidades.

Día de la Ingeniería: el origen de la celebración

El Día de la Ingeniería Argentina, celebrado cada 6 de junio, recuerda la graduación de Luis Augusto Huergo, considerado el primer ingeniero civil del país. Su figura es un símbolo del desarrollo técnico y de las obras que acompañaron el crecimiento de la Argentina moderna.

La secretaria del Distrito III, María Haydée Peralta, explicó que la agenda de este año incluye actividades académicas, encuentros con jóvenes profesionales, propuestas deportivas y acciones destinadas a fortalecer la participación de las mujeres en la ingeniería. El objetivo es promover la formación continua y generar espacios de intercambio frente a los desafíos que plantea la innovación tecnológica.

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Por su parte, la tesorera Nancy Fernández destacó las inversiones realizadas en distintas delegaciones del Colegio para mejorar la atención a los matriculados y fortalecer la presencia institucional en el territorio. Entre las obras realizadas se encuentran mejoras en sedes de Pehuajó, Azul y Tandil, mientras continúan los trabajos en Trenque Lauquen y Saladillo.

La importancia de la obra pública y la infraestructura

Desde la institución también remarcaron la necesidad de impulsar inversiones en infraestructura, al considerar que las obras públicas son fundamentales para mejorar la calidad de vida, promover el desarrollo productivo y reducir desigualdades territoriales. En ese sentido, señalaron que la ingeniería cumple un papel central en la planificación y ejecución de proyectos estratégicos.

Las autoridades coincidieron en que detrás de cada puente, ruta, edificio, sistema energético o red de servicios existe el trabajo de profesionales que aportan conocimientos técnicos para resolver problemas concretos y mejorar el bienestar de la población.

En el marco de estas conmemoraciones, el CIPBA Distrito III envió un reconocimiento a los ingenieros e ingenieras de toda la región y reafirmó su compromiso con la revalorización de una profesión considerada clave para afrontar los desafíos del desarrollo, la innovación y la sostenibilidad en la Argentina del futuro.

LV/MSS