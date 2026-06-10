La Ciudad de Buenos Aires registró un récord de inscriptos para el examen de residencias de salud que se realizará este miércoles, con un total de 8.631 profesionales habilitados para competir por alrededor de 1.200 vacantes disponibles en hospitales públicos, instituciones universitarias y centros sanitarios adheridos al sistema porteño.

La cifra representa un crecimiento cercano al 35% respecto de la convocatoria de 2025 y supera ampliamente los niveles registrados en los últimos años. Entre 2021 y 2024, el número de postulantes habilitados para rendir se mantuvo entre los 4.100 y 4.300 aspirantes, mientras que el año pasado había alcanzado los 6.400.

Los resultados del examen se conocerán hacia fines de junio, mientras que la adjudicación de las vacantes del sistema público porteño está prevista para el 16 de julio. El inicio de las residencias será en septiembre, en línea con el calendario que rige en todo el país.

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Del total de inscriptos para esta edición, 6.278 corresponden a médicos que concursarán por cargos en distintas especialidades, 2.022 pertenecen a otras disciplinas de la salud, como enfermería y bioquímica, y 331 son profesionales que ya completaron una residencia básica y buscan continuar su formación mediante una residencia posbásica.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, destacó la magnitud de la convocatoria y sostuvo: “Que este año hayamos alcanzado un récord de postulantes habilitados para rendir el examen de residencias habla de la confianza que miles de profesionales depositan en el sistema de salud porteño, sus hospitales y equipos de salud, para continuar su formación”.

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Además, agregó: “También nos recuerda la responsabilidad que tenemos los diferentes efectores en seguir ofreciendo capacitación de calidad y procesos de selección transparentes y rigurosos”.

La convocatoria de la Ciudad se realiza este año de manera independiente luego de la eliminación del Concurso Unificado, que hasta 2025 permitía rendir un único examen válido para la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad. En aquella edición compartida se habían inscripto 8.895 candidatos, que representaban el 71% de los postulantes de todo el país.

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Con el nuevo esquema, los profesionales debieron optar entre distintas instancias de evaluación. Según los datos oficiales difundidos previamente, el concurso organizado por la Nación reunió a 5.663 inscriptos para 1.040 cargos, mientras que la Provincia de Buenos Aires registró 7.382 postulantes para cubrir 2.400 vacantes.

El examen porteño se desarrollará en las facultades de Ciencias Médicas y Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La evaluación para medicina comenzará a las 9 de la mañana, aunque las puertas abrirán desde las 7.30. En tanto, por la tarde, desde las 14.30, se realizará la prueba destinada al resto de las disciplinas del equipo de salud y a quienes aspiren a una residencia posbásica.

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Las autoridades sanitarias anunciaron un fuerte refuerzo de los controles de seguridad luego de los cuestionamientos surgidos durante la edición anterior, cuando un postulante ecuatoriano ingresó con anteojos inteligentes y se viralizó una grabación del examen de anestesiología que estaba rindiendo. Posteriormente, una revisión de resultados detectó diferencias significativas entre algunas de las calificaciones obtenidas inicialmente y las registradas en una segunda instancia de evaluación.

“Se implementará un operativo especial que incluirá controles de acreditación, identificación individual mediante códigos únicos, custodia de documentación y estrictas medidas para evitar el uso de dispositivos electrónicos durante la evaluación”, indicaron desde el Ministerio de Salud porteño.

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Entre las medidas previstas figura el guardado obligatorio de teléfonos celulares en bolsas de seguridad Faraday, identificadas mediante códigos asociados a cada postulante. También estará prohibido ingresar con relojes inteligentes, anteojos inteligentes u otros dispositivos electrónicos. El incumplimiento de estas normas implicará la anulación del examen.

Entre las especialidades médicas con mayor cantidad de inscriptos se destacan cirugía general, con 661 aspirantes; anestesiología, con 651; tocoginecología, con 455; oftalmología, con 430; y pediatría, con 408. En el extremo opuesto aparecen especialidades con menor demanda, como terapia intensiva, con 76 inscriptos; anatomía patológica, con 59; oncología, con 50; y geriatría, con apenas siete postulantes.

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Al examen organizado por la Ciudad adhirieron la UBA, el Hospital Policial Churruca, el Hospital Italiano, el Hospital Alemán, el Instituto Fleni, el Cemic y los sanatorios Güemes y Méndez para cubrir sus respectivas vacantes.

Desde la cartera sanitaria porteña señalaron además que “la amplia convocatoria, que incluye postulantes de todo el país y el exterior, reafirma el papel de la ciudad como uno de los principales centros de formación de profesionales de la salud en la Argentina”.

CS