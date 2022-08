Efemérides del 5 de agosto: qué pasó un día como hoy en Argentina y el mundo

En las efemérides del 5 de agosto se destacan los siguientes acontecimientos que ocurrieron en Argentina y a nivel global.

El 5 de agosto de 1858 tuvo lugar la colocación del primer cable telegráfico submarino transatlántico, que permitió la transmisión de datos por medio de signos morse. Los hermanos John Watkins y Jacob Breet instalaron la antena que unía a Gran Bretaña con Francia a través del estrecho de Dover en el océano Atlántico.

Las primeras comunicaciones se realizaron el 16 de agosto, reduciendo el tiempo de comunicación entre Norteamérica y Europa de los diez días, el tiempo que se tardaba en entregar un mensaje en barco, a cuestión de minutos.

1895- Muere el filósofo, sociólogo y periodista alemán Friedrich Engels en Londres, capital del Reino Unido a los 74 años de edad tras padecer un cáncer de esófago. El intelectual teutón es coautor de La situación de la clase obrera en Inglaterra junto al político y economista, Karl Marx.

1914- Se instala el primer semáforo eléctrico del mundo en la ciudad estadounidense de Cleveland, estado de Ohio en los Estados Unidos.

1914- La Argentina se declara neutral en la Primera Guerra Mundial.

Los acontecimientos que pusieron a prueba la política de neutralidad fueron: la presión de las elites culturales y políticas, iniciadas con la invasión alemana de Bélgica, la campaña submarina irrestricta germana mediante el hundimiento de buques de pabellón nacional y, el incidente de intromisión en asuntos internos del embajador alemán, Conde Luxburg

El presidente Yrigoyen obtuvo de Berlín, en los dos últimos casos, indemnizaciones y reparaciones que fueron una excepción en Latinoamérica.

1930- Nace el ingeniero espacial Neil Armstrong en la localidad americana de Wapakoneta, perteneciente al departamento de Ohio. El Astronauta norteamerican0, lideró la misión Apolo XI y, se convirtió en el primer ser humano en pisar la luna el 21 de julio de 1969.

1937- La Asociación del Fútbol Argentino oficializó a los cinco clubes más grandes del ámbito local con el objetivo de establecer el voto proporcional de las instituciones afiliadas a la entidad madre, instituida en 1934.

La decisión se tomó en base a los siguientes requisitos: contar con una masa societaria mayor a 15.000 hinchas, al menos 20 años de permanencia en la Primera División y haber obtenido un mínimo de dos campeonatos. De acuerdo a los ítems que se debían cumplir, se definió que Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing y San Lorenzo, sean considerados los más importantes de la Argentina,.

1944- Natalicio de la humorista y guionista uruguaya Gabriela Acher, actriz cinematográfica que compartió ámbitos laborales con figuras notables del espectáculo como Tato Bores, Alberto Olmedo, Antonio Gasalla y Jorge Porcel. A lo largo de su recorrido, protagonizó 9 películas por las cuáles supo ser galardonada en dos ocasiones, un Martín Fierro y un Estrella De Mar.

1945- Se recuerda el nacimiento del escritor y periodista Juan Sasturain en el territorio bonaerense de Adolfo González Chavez. El actual director de la Biblioteca Nacional es autor de treinta novelas policiales, relatos, crónicas y guiones de historietas.

1962- La estrella de la pantalla grande Hollywoodense, Marilyn Monroe es encontrada sin vida en su casa por la Policía de Los Ángeles. El documento compartido públicamente por la fuerza de seguridad, determinó que la causa de la muerte se debió a una sobredosis de barbitúricos.

1967- Una de las bandas más influyentes del rock sinfónico, Pink Floyd presenta su primer disco de estudio The Piper At The Gates of Dawn en el núcleo urbano londinense.

El lanzamiento del primer álbum, que hoy cumple 55 años, hizo su debut en un clima social de contra-cultura que a finales de los ‘60 se estaba convirtiendo en algo revolucionario. El conjunto se mantuvo al margen de la tendencia, por medio de sus extravagantes y ruidosos conciertos en vivo, que si bien generaron una notoriedad menos masiva que otros actos, desde algún aspecto era más auténtica.

1994-Se firman los acuerdos sobre jurisdicción internacional que abren el camino al Mercosur, en los que rubricaron su decisión Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

2014- Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo se reencuentra con su nieto desaparecido durante la dictadura cívica militar, Ignacio Montoya Carlotto luego de transcurridos 36 años de búsqueda.

Ignacio Montoya nació el 26 de junio de 1978, hijo de Laura Carlotto con su pareja Walmir Montoya, ambos secuestrados y desaparecidos por el sistema represivo del gobierno de facto que imperaba en Argentina.

2015- El Club Atlético River Plate obtiene su tercera Copa Libertadores de América bajo la conducción de Marcelo “El Muñeco” Gallardo tras vencer al equipo mexicano de Tigres de Monterrey por 3 a 0 en condición de local en el estadio Monumental.