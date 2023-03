Yamila y Diego esperaban en octubre del año pasado la llegada de su tercera hija. Pero ese momento, que debía ser uno de los más felices de sus vidas, se convirtió en una pesadilla. Tras malas experiencias previas por violencia obstétrica en dos partos anteriores, en esta última oportunidad decidieron averiguar por un parto domiciliario. Después de analizarlo eligieron a Espacio M para que los acompañe en el nacimiento del nuevo bebe.

La pareja tuvo una reunión con dos parteras del lugar y la propia Yamila, quien había sufrido un aborto, expresó: "Fueron dos horas de mucha charla, me gustó la mirada integral y holística de la mujer y la fisiología, su formación fuera del sistema molesto y opresor, y todo cerró cuando hablamos del aborto que había tenido antes de este embarazo; y M me dijo -: a veces esas almitas vienen un ratito para enseñarnos algo, que sí podemos, detrás de la muerte se abre un nuevo comienzo. Después de escuchar eso dije: 'es por acá'".

Pero Yamila tenía un acretismo placentario y no lo sabía. De haberlo sabido, nunca hubieran accedido a un parto domiciliario, porque es inviable dar a luz en una casa con este diagnóstico. Según su relato, una obstetra recomendada por las parteras alertó sobre esto y la mando a la mujer a hacerse un Ecoppler, pero la respuesta de ellas, identificadas con las siglas M y N por el propio Diego, fue la siguiente: "Qué boluda, qué ganas de asustarte, esto pasa una en un millón".

Yamila dio a luz a Canela en su casa pero su salud se complicó y murió horas después de parir. Tiempo después se confirmó que Yamila tenía un acretismo placentario. Hace meses Diego denunció a las parteras porque sostiene que no eran profesionales.

El desgarrador relato de Diego

"Y tengo la bendición de verla salir 16:47 hs y recibirla bajo la lluvia de la ducha que pegaba en nuestras caras, es una nena, nació Canela", escribió Diego para contar la llegada de su hija al mundo.

Y siguió: "N (una de las parteras) ayuda a Yami a acomodarse en el borde de la bañera, le dice que se siente y no sé, si yo o N, le damos a Canela. Inmediatamente Yami la agarra y se la pone en el pecho, Cane agarra la teta. Yami con cara cansada, pero feliz, plena, radiante y pregunta si nuestra beba está bien".

Yamila, Diego y sus hijos

"Yami les agradece a las chicas el trabajo que hicieron y ellas responden ´las agradecidas somos nosotras por este momento que nos regalaste”. M sale del baño con el celular. N le dice: “bueno, ahora falta la placenta, te van a venir contracciones un poco menos dolorosas y vas a expulsar la placenta. Para esto sentate en el bidet, así no se ensucia todo'", contó el marido de Yamila.

Acto seguido relató el momento en que se dio cuenta que todo empezaba a ir mal: "Cuando se levanta miro el bidet y por lo menos había tres dedos de profundidad de sangre. La miro a N y le pregunto si era normal, si estaba todo bien y me dice, que sí, y se explaya, el tema que como Canela es grande, casi de 5 kilos, la placenta es grande y es lógico que genere esa cantidad de coágulos para expulsarla. De todas maneras la llamó a M y le mostró el bidet".

"Diego, me voy"

Vuelvo al cuarto, Yami vuelve a tener una contracción y la placenta no bajó, ahí la miro y veo que sus labios se ponen pálidos. N me dice trae sal, le bajó un poco la presión, pero es normal. Le busco la sal y N le pide algo a M. Le trae un frasquito homeopático y le agregan una gotas en la boca, Yami se recupera rápido. N le dice a Yami: “vamos Yami te quiero despierta, cada contracción baja sangre y te va a bajar un poco la presión, te quiero acá, dale fuerza”. N se levanta y se va también con el celular a la cocina. A esta altura las notaba a las dos pálidas, escribiendo en el celular, como si estuviesen hablando con alguien y pidiendo consejos, entonces le digo a Yami: “perdóname, pero ya nos vamos al hospital”.

Voy a la cocina y le digo a M que ya voy a llamar a la ambulancia. M me dice: “sí, mejor, ahora sí”. Y me aclara que tengo que decir. Me dice: “decí que parió en la casa y que esta con una amiga”.

18:50 hs. vuelvo a llamar a la ambulancia y reclamo que no había llegado, para esto yo había bajado para ver si llegaba y nada, subo corriendo, le digo de pasada a mi suegra que no suban los chicos por nada en el mundo y le comento lo que estaba sucediendo.

Cuando subo las dos en la cocina con el teléfono, Yami con Canela en el cuarto. Veo que se incorpora de rodillas y cae violentamente sobre la almohada y se incorpora nuevamente violentamente. La llamo a las chicas, N revuelve su bolsa de frasquitos y prácticamente se lo vacía en la boca. M habla por teléfono. En un instante quedo solo con Yami y le digo: “ya viene la ambulancia” y me dice: “Diego me voy”. Y le respondo: “a dónde te vas a ir amor, vos te quedas acá”.

"Yamila falleció por acretismo placentario. Un caso en un millón dijeron M y N", concluye el desgarrador testimonio de Diego, quien contó que dos días después las parteras lo llamaron por teléfono y luego borraron todas sus redes sociales.

¿Cómo sigue el caso en la Justicia?

Diego contó en diálogo con Para Ti que la causa no avanza. "Yo estoy furioso, porque fui antes de la feria judicial y volví a ir ahora cuando se habilitó la fiscalía y me dijeron que la causa sigue parada porque hay que esperar un examen toxicológico, porque como hay una sola morgue judicial para todos los juzgados en casos de muerte dudosa, puede llegar a demorar un año o más", explicó.

En ese sentido, sumó: "Ellos (la fiscalía) tienen mi celular y el de Yami, donde hay fotos del proceso de parto, hay mensajes... Y lo mismo, me dijeron que todavía no estaba designado el perito informático y que a partir de que se designe, son de 6 meses a un año para tener los resultados... O sea que no hay nada... Los celulares de las parteras seguramente no están retenidos porque las dos desaparecieron después la muerte de Yami".

¿Qué es el acretismo placentario?

PERFIL se contactó con el obstetra y ginecólogo Ignacio Pérez Tomasone para que explicara qué es el acretismo placentario. "El acretismo placentario se da cuando hay una placenta que queda fija, firmemente unida a la pared interna del útero endometrio, la cual no se puede separar, y todo esto conlleva a una hemorragia posterior al nacimiento y con o tener que hacer una resección parcial de esta zona del útero o tener que hacer una histerectomía y sacar el útero", comienza.

Al ser consultado sobre las causas que provocan el acretismo placentario, Tomasone comenta: "En general se da en úteros que tengan una cicatriz anterior. Esto se puede diagnosticar cuando por ecografía una ve como que hay unas lagunas vasculares al nivel de la placenta, o una falta de continuidad de la línea endometrial del útero cerca de una cicatriz uterina previa".

Y aclara: "El problema no es la placenta, el problema son las cicatrices que tiene el útero. En la mayoría de los casos se da por tener cesáreas anteriores. A mayor número de cesáreas, mayor probabilidad de que esto suceda si es que la placenta se ubica cerca de la cicatriz. Esto lo podemos empezar a sospechar si es una placenta baja, que esté cerca del cuello uterino, o una placenta oclusiva, cuando está tapando el cuello del útero".

El obstetra explica que los acretismo no se da exclusivamente en mujeres que hayan tenido cesáreas, sino que también puede surgir cuando hay cicatrices anteriores, "que pueden ser por resección de tabiques, sacar un mioma o fibroma o puede ser en el caso de pacientes que hayan tenido raspados uterinos muy abrasivos y que hayan lastimado la cara interna del útero".

Eliana Otero, Licenciada en Enfermeria de la UBA, puericultora y fundadora de Crianza y lactancia feliz explica que el acretismo placentario "es una patología obstétrica infrecuente que se caracteriza por la adherencia anormal de una parte o de toda la placenta más allá del útero, pudiendo adherirse también a órganos vecinos".

"Quien tiene acretismo placentario está frente a un embarazo de altísimo riesgo y durante el momento del parto pueden surgir múltiples complicaciones, siendo la más grave y frecuente la hemorragia másiva, cuya pérdida de sangre es de tres a cinco litros", comenta la especialista.

Lo particular de esta patología es que "se cursa de manera asintomática", señala Otero. "Ante la sospecha se recomienda la realización de una ecografía transvaginal Doppler a color y, si la sospecha persiste, es recomendable realizar una resonancia magnética", suma.

"La sospecha de que pueda a llegar a darse el acretismo es frecuente en pacientes con placenta previa y cesáreas o cirugías uterinas anteriores", dice.

Otero comenta que un embarazo de estas características jamás puede culminar con un parto domiciliario: "Una vez hecho el diagnóstico se debe realizar el parto en una institución de salud porque es una patología de resolución quirúrgica que, en general, se procede siempre a la histerectomía como parte del manejo del acretismo placentario".

En último lugar, cierra: "En estos casos se debe planificar una cesárea programada aproximadamente entre la semana 35 y 36 de embarazo para evitar una cesárea de urgencia. Es importante que se realice la maduración pulmonar fetal y siempre que el nacimiento sea asistido, como te dije anteriormente, en una institución de salud, por un equipo multidisciplinario, en el que se encuentran ginecólogos y urólogos, porque la placenta puede adherirse a otros órganos. También es necesario que este preparada toda la parte de hemoderivados por los altos riesgos de la paciente de requerir transfusiones de sangre".

