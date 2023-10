El día que Maradona "le salvó la vida" a una joven en una clínica de rehabilitación

Diego Armando Maradona, quien hoy cumpliría 63 años, tuvo una extensa carrera en la Selección Argentina y en equipos como Argentinos Juniors, Boca, Barcelona y Nápoli, que lo convirtieron en un astro del fútbol. Debido a su personalidad, muchas personas compartieron momentos inolvidables junto a él e incluso más de uno ha asegurado que "le salvó la vida".

Esa es la historia de Mariana Copland, redactora y especialista en desarrollo de contenidos digitales y estrategias de comunicación, quien conoció al "Pelusa" en una clínica de rehabilitación en 2007, cuando tenía 22 años. Diego la apodó "lapicera veloz", porque se la pasaba escribiendo, y ella "se lo quedó para siempre".

En el día de su cumpleaños, las redes sociales se inundaron de mensajes recordando a Diego Maradona

A pesar de reconocer que "son muchas las cosas, la ideas y valores" que la separan de él, quedó agradecida de por vida por cómo la defendió y preocupó por ella.

"Mi locura por Messi no se compara con mi fanatismo por Maradona. Pero a mí, Maradona, me salvó la vida", relató años atrás Mariana en un posteo en sus redes sociales (@marucopland), donde reveló que el ex futbolista se encontraba internado por su adicción al alcohol y ella debido a una depresión "espantosa".

"Yo fui internada antes que él; un mes y medio antes. Cuando él llegó yo empezaba a ver que había algo más. Me ayudó a querer levantarme, jugamos al vóley", señaló, al mismo tiempo que contó que "Maradona era un compañero más. No tenía trato privilegiado, comía con todos, desayunaba con todos" y llevaba la vida de alguien que estaba intentando recuperarse".

Mariana Copland, la mujer que sintió que Maradona le salvó la vida.

"Un día desaté una crisis horrible y entre tres enfermeros para calmar la angustia me ataron a la cama de un primer piso y me dieron una sobredosis de midax. Al otro día me levante con la mitad de cuerpo paralizada. Era un ente. Babeaba. No podía caminar y tenía dormida la mitad de mi cuerpo", escribió Copland.

Después, relató que su médico firmó un acta en el que dejó explícito que "no podían drogarla sin su consentimiento", pero tres dias más tarde ocurrió otra situación y "los mismos tres enfermeros" fueron a manejar una nueva crisis de la misma manera.

"Con la nena, no"

Ese día el ex futbolista salió a defender a la joven cuando llegaron los enfermeros "Diego se paró adelante, abrió los dos brazos, me hizo casita, y dijo: 'CON LA NENA, NO'.

"Discutieron varios minutos, yo lloraba. Hasta que pidió que le trajeran el teléfono para conectar a la ficha del sum donde todos compartíamos los días. Entonces me pidió el número de mi mamá y la llamó. Y cuando mamá, harta del dolor de saberme internada lo atendió", añadió.

Entonces, el eterno capitán de la Albiceleste habló con la madre de Mariana y le dijo: "Señora, soy Diego. La nena está bien, sí, tranquila. Pero es mejor que no pase la noche acá".

"Y no se despegó de mí un minuto. Recuerdo que antes de cortar le dijo 'vos tranquila, podría ser mi hija, tranquila te esperamo acá'. Nunca más dormí" en la clínica, aseguró. "Son muchas las cosas, la ideas, los valores que me separan de él. Pero después de esto un día, solo, me dijo 'vos, lapicera veloz (porque me pasaba el día escribiendo) dame una hoja”, agregó.

"Le regalé una hoja A5", continuó, mientras que explicó que como el exfutbolista sabía que su crisis "había sido desatada por un ex novio que la dejó" le escribió en el papel: "Nicolás sos un pelele". Luego la miró y le dijo "No seas cagona, dáselo"

Y a raíz de ese escrito le dejó un mensaje a su ex pareja. “Nicolás, si leés esto, siempre fuiste un pelotudo, pero hasta que Maradona no me lo explicó no lo entendí y me costó eso, ocho años al lado tuyo”, concluyó.

"A dos personas puede separar, yo le deseo vida. Porque hoy yo puedo decir que ¿sai perche' mi batte il corazon? ¡Ho visto Maradona!", concluyó.

FP/fl